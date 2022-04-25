https://tr.sputniknews.com/20220425/rus-senator-cabarov-fransa-secimleri-bircok-vatandasin-abnin-politikasina-katilmadigini-gosteriyor-1055816080.html

Rus Senatör Cabarov: Fransa seçimleri birçok vatandaşın AB’nin politikasına katılmadığını gösteriyor

Rus Senatör Cabarov: Fransa seçimleri birçok vatandaşın AB’nin politikasına katılmadığını gösteriyor

Rus Senatör Cabarov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeniden seçilmesinin beklendik olduğunun, ama Fransızların önemli bir kısmının Avrupa Birliği (AB)... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T03:22+0300

2022-04-25T03:22+0300

2022-04-25T03:22+0300

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Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Sputnik’e açıklamasında, “Macron’un zaferi bekleniyordu. Ama seçimler, Marine Le Pen’in de belli başarısını gösterdi. Fransızların önemli bir kısmı AB ve NATO’nun politikasından memnun değil” ifadesini kullandı.Birinci turu kaybeden diğer adayların, seçmenlerden oylarını Macron’a vermesini istediğini anımsatan Senatör, “Seçimler sonbaharda yapılsaydı, Le Pen farklı sonuç alabilirdi. Çünkü Fransızlar henüz yaptırımların sonuçlarını tam hissetmiş değil” dedi.Fransa’nın ekonomik durumunun, ülkenin dış politikasını belirleyeceğini dile getiren Cabarov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların “sekerek Fransızları vuracağını” söyledi. Senatör, “Şimdi Paris, Moskova’ya yönelik kısıtlama politikasını sürdürme eğilimde olsa da ekonomik gündem, birçok konunun revize edilmesine yol açabilir” diye ekledi.

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fransa, seçim, rusya