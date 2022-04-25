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Rus Senatör Cabarov: Fransa seçimleri birçok vatandaşın AB’nin politikasına katılmadığını gösteriyor
Rus Senatör Cabarov: Fransa seçimleri birçok vatandaşın AB’nin politikasına katılmadığını gösteriyor
Rus Senatör Cabarov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeniden seçilmesinin beklendik olduğunun, ama Fransızların önemli bir kısmının Avrupa Birliği (AB)... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T03:22+0300
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Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Sputnik’e açıklamasında, “Macron’un zaferi bekleniyordu. Ama seçimler, Marine Le Pen’in de belli başarısını gösterdi. Fransızların önemli bir kısmı AB ve NATO’nun politikasından memnun değil” ifadesini kullandı.Birinci turu kaybeden diğer adayların, seçmenlerden oylarını Macron’a vermesini istediğini anımsatan Senatör, “Seçimler sonbaharda yapılsaydı, Le Pen farklı sonuç alabilirdi. Çünkü Fransızlar henüz yaptırımların sonuçlarını tam hissetmiş değil” dedi.Fransa’nın ekonomik durumunun, ülkenin dış politikasını belirleyeceğini dile getiren Cabarov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların “sekerek Fransızları vuracağını” söyledi. Senatör, “Şimdi Paris, Moskova’ya yönelik kısıtlama politikasını sürdürme eğilimde olsa da ekonomik gündem, birçok konunun revize edilmesine yol açabilir” diye ekledi.
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fransa, seçim, rusya

Rus Senatör Cabarov: Fransa seçimleri birçok vatandaşın AB’nin politikasına katılmadığını gösteriyor

03:22 25.04.2022
© AP PhotoFransa'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Görevdeki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasındaki seçim için oy verme işlemi başladı.
Fransa'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Görevdeki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasındaki seçim için oy verme işlemi başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AP Photo
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Rus Senatör Cabarov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeniden seçilmesinin beklendik olduğunun, ama Fransızların önemli bir kısmının Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun politikasına karşı olduğunu belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Sputnik’e açıklamasında, “Macron’un zaferi bekleniyordu. Ama seçimler, Marine Le Pen’in de belli başarısını gösterdi. Fransızların önemli bir kısmı AB ve NATO’nun politikasından memnun değil” ifadesini kullandı.
Birinci turu kaybeden diğer adayların, seçmenlerden oylarını Macron’a vermesini istediğini anımsatan Senatör, “Seçimler sonbaharda yapılsaydı, Le Pen farklı sonuç alabilirdi. Çünkü Fransızlar henüz yaptırımların sonuçlarını tam hissetmiş değil” dedi.
Fransa’nın ekonomik durumunun, ülkenin dış politikasını belirleyeceğini dile getiren Cabarov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların “sekerek Fransızları vuracağını” söyledi. Senatör, “Şimdi Paris, Moskova’ya yönelik kısıtlama politikasını sürdürme eğilimde olsa da ekonomik gündem, birçok konunun revize edilmesine yol açabilir” diye ekledi.
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