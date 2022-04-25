Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220425/rusyayi-fasist-gostermek-icin-hirohitoyu-hitler-ile-ayni-kefeye-koyan-kiev-japonyayi-kizdirdi-1055830171.html
Rusya'yı 'faşist' göstermek için Hirohito'yu Hitler ile aynı kefeye koyan Kiev, Japonya'yı kızdırdı
Rusya'yı 'faşist' göstermek için Hirohito'yu Hitler ile aynı kefeye koyan Kiev, Japonya'yı kızdırdı
Kilit makamlarla silahlı güçleri neo-Nazilere teslim eden Ukrayna hükümeti, Rusya'yı 'faşist' göstermek için yayımladığı 'Rusizmle savaş' videosunda Hitler... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T14:57+0300
2022-04-25T14:59+0300
ukrayna krizi
japonya
ukrayna
rusya
imparator hirohito
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103486/73/1034867397_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_2a5a7392155fb95523b39f177d5102fc.jpg
Rusya'yı şeytanlaştırma kampanyası yürüten Ukrayna hükümetinin 'Rusizmle savaşıyoruz, şimdi ve burada' başlığıyla paylaştığı videonun 1926-89 arası hüküm süren Japon İmparatoru Hirohito'yu Alman Nazi lideri Adolf Hitler ve İtalyan faşist lider Benito Mussolini ile birlikte göstermesi, Tokyo'nun şimşeklerini çekti. Ukrayna hükümetinin 1 Nisan'da Twitter'da paylaştığı videoda 'Rusizmle savaş' vurgusu yapılmasının yanısıra 2. Dünya Savaşı'ndaki üç mihver devletin Hirohito dahil liderlerinin fotoğraflarının altına "Faşizm ve Nazizm 1945'te yenilmişti" yazıldı. Japonya Kabine Genel Sekreteri Yardımcısı Yoshihiko Isozaki, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Hitleri Mussolini ve İmparator Showa'yı aynı bağlama koymak tümüyle uygunsuzdur. Son derece esef vericidir" dedi. Kiev'e protesto notası verdiklerini ve fotoğrafın kaldırılmasını istediklerini belirten Isozaki, 'Ülkelerini Rusya işgaline karşı savunan Ukraynalılara Japonya'nın desteğinin devam edeceğini' ifade etti. Militarizasyon ve yayılmacılık politikaları kapsamında Japonya'yı 2. Dünya Savaşına sokup pek çok savaş ve insanlık suçuyla itham edilen Hirohito, ABD'nin attığı atom bombalarıyla yendiği Japonya'da imparator olarak kaldı, yargılanmadı, ama anayasa değişikliğiyle 'tanrısal' pozisyonu kaldırıldı. Japonya dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline geldiği dönemine, 1989'daki ölümünün ardından, 'Showa' adı verildi.Rusizm ise Rusya’nın faşist bir devletin izleyeceği politikaları izlediği inancına dayanıyor ve Rusya’nın Ukrayna’da izlediği politikaları tanımlamak adına Ukrayna basınında sıklıkla kullanılıyor. Tokyo'nun talebini yerine getirdiğini duyuran Ukrayna hükümeti, "Böyle bir hata yapmaktan ötürü Japonya'ya en içten özürlerimizi sunuyoruz. Japonya'nın dost halkını incitmek gibi bir niyetimiz yoktu" diye tweetledi. Ukrayna'nın Japonya Büyükelçisi Sergiy Korsunsky de özür tweeti atıp 'videonun yaratıcılarının tarihten anlamadığını' söyledi. Videonun Hirohito'suz güncellenmesine rağmen, Japon sosyal medya kullanıcıları ilk versiyonu Japonya'ya hakaret gerekçesiyle eleştirmeye devam etti ve Tokyo'nun Kiev'e desteği kesmesi gerektiğini dile getirdi. Bazısı Hirohito yerine savaş suçlarından mahkum edilip asılan 2. Dünya Savaşı dönemi başbakanı Hideki Tojo'nun daha uygun tercih olacağını söyledi. Ancak Kiev'in Tokyo'nun talebini karşılamasının, sansür anlamına geldiği ve Japon muhafazakarların savaş dönemi tarihini yeniden yazma çabalarını güçlendireceği uyarısı yapanlar da oldu.
japonya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103486/73/1034867397_0:0:1760:1321_1920x0_80_0_0_7aaf6629b4995edcb19ffb1784bcce5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, ukrayna, rusya, imparator hirohito

Rusya'yı 'faşist' göstermek için Hirohito'yu Hitler ile aynı kefeye koyan Kiev, Japonya'yı kızdırdı

14:57 25.04.2022 (güncellendi: 14:59 25.04.2022)
© REUTERSİmparator Hirohito
İmparator Hirohito - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Kilit makamlarla silahlı güçleri neo-Nazilere teslim eden Ukrayna hükümeti, Rusya'yı 'faşist' göstermek için yayımladığı 'Rusizmle savaş' videosunda Hitler, Mussolini ve Hirohito'nun fotoğraflarına '1945'te faşistlerin yenildiğini' yazdı. Japon hükümetinin 'tam bir münasebetsizlik' tepkisi üzerine özür dileyen Kiev, Hirohito'yu videodan kaldırdı.
Rusya'yı şeytanlaştırma kampanyası yürüten Ukrayna hükümetinin 'Rusizmle savaşıyoruz, şimdi ve burada' başlığıyla paylaştığı videonun 1926-89 arası hüküm süren Japon İmparatoru Hirohito'yu Alman Nazi lideri Adolf Hitler ve İtalyan faşist lider Benito Mussolini ile birlikte göstermesi, Tokyo'nun şimşeklerini çekti.
Ukrayna hükümetinin 1 Nisan'da Twitter'da paylaştığı videoda 'Rusizmle savaş' vurgusu yapılmasının yanısıra 2. Dünya Savaşı'ndaki üç mihver devletin Hirohito dahil liderlerinin fotoğraflarının altına "Faşizm ve Nazizm 1945'te yenilmişti" yazıldı.
Japonya Kabine Genel Sekreteri Yardımcısı Yoshihiko Isozaki, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Hitleri Mussolini ve İmparator Showa'yı aynı bağlama koymak tümüyle uygunsuzdur. Son derece esef vericidir" dedi. Kiev'e protesto notası verdiklerini ve fotoğrafın kaldırılmasını istediklerini belirten Isozaki, 'Ülkelerini Rusya işgaline karşı savunan Ukraynalılara Japonya'nın desteğinin devam edeceğini' ifade etti.
Militarizasyon ve yayılmacılık politikaları kapsamında Japonya'yı 2. Dünya Savaşına sokup pek çok savaş ve insanlık suçuyla itham edilen Hirohito, ABD'nin attığı atom bombalarıyla yendiği Japonya'da imparator olarak kaldı, yargılanmadı, ama anayasa değişikliğiyle 'tanrısal' pozisyonu kaldırıldı. Japonya dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline geldiği dönemine, 1989'daki ölümünün ardından, 'Showa' adı verildi.
Rusizm ise Rusya’nın faşist bir devletin izleyeceği politikaları izlediği inancına dayanıyor ve Rusya’nın Ukrayna’da izlediği politikaları tanımlamak adına Ukrayna basınında sıklıkla kullanılıyor.
Tokyo'nun talebini yerine getirdiğini duyuran Ukrayna hükümeti, "Böyle bir hata yapmaktan ötürü Japonya'ya en içten özürlerimizi sunuyoruz. Japonya'nın dost halkını incitmek gibi bir niyetimiz yoktu" diye tweetledi.
Ukrayna'nın Japonya Büyükelçisi Sergiy Korsunsky de özür tweeti atıp 'videonun yaratıcılarının tarihten anlamadığını' söyledi.
Videonun Hirohito'suz güncellenmesine rağmen, Japon sosyal medya kullanıcıları ilk versiyonu Japonya'ya hakaret gerekçesiyle eleştirmeye devam etti ve Tokyo'nun Kiev'e desteği kesmesi gerektiğini dile getirdi. Bazısı Hirohito yerine savaş suçlarından mahkum edilip asılan 2. Dünya Savaşı dönemi başbakanı Hideki Tojo'nun daha uygun tercih olacağını söyledi.
Ancak Kiev'in Tokyo'nun talebini karşılamasının, sansür anlamına geldiği ve Japon muhafazakarların savaş dönemi tarihini yeniden yazma çabalarını güçlendireceği uyarısı yapanlar da oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала