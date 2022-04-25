https://tr.sputniknews.com/20220425/surucusuz-otomobil-firmasi-cinde-taksi-hizmeti-vermeye-baslayacak--1055831307.html

Sürücüsüz otomobil firması, Çin'de taksi hizmeti vermeye başlayacak

Sürücüsüz otomobil firması, Çin'de taksi hizmeti vermeye başlayacak

Çin'de sürücüsüz araçlar geliştiren Toyota destekli bir firma, taksi lisansı alarak bir ilke imza attı. Firma, bazı sürücüsüz araçlarının taksi olarak... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T15:56+0300

2022-04-25T15:56+0300

2022-04-25T15:56+0300

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Toyota Motor tarafından desteklenen sürücüsüz teknoloji şirketi Pony.ai, pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'de 100 adet sürücüsüz aracının ücret karşılığı çalışmasına izin verecek bir taksi lisansı aldığını söyledi.Pony.ai, ülkede bunu gerçekleştiren ilk otonom sürüş şirketi olduğunu duyurdu.Firma, hizmet verecek taksileri ilk olarak Guangzhou şehrinin Nansha bölgesinde kullanılacağını bildirdi.Şirketten yapılan açıklamaya göre taksiler, Nansha'nın 800 kilometrekarelik bölümünde sürücüsüz araçlarla ücret almaya başlayacak. Öte yandan yolcular, Pony.ai'nin kendi uygulamasıyla yolculuklar için ödeme yapabilecek.Pony.ai geçen yıl Pekin'de ücretli sürücüsüz robotaksi hizmetleri başlatmak için onay almış ve o zamandan beri çeşitli yolculuk hizmetleri sunmaya başlamıştı. Şirket sözcüsü, bu sürüşlerin deneme amaçlı gerçekleştirildiğini ifade etmişti. Baidu firmasının Apollo Go'su da aynı deneme onayını almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210504/cinli-teknoloji-devinden-surucusuz-taksi-atilimi-1044420440.html

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çin, taksi, lisans, çin halk cumhuriyeti, izin, toyota, pony.ai