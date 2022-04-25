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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220425/ukrayna-parlamentosu-anayasada-natoya-katilma-rotasini-sabitleyen-maddeyi-degistirmeyecek-1055836809.html
'Ukrayna parlamentosu, anayasada NATO'ya katılma rotasını sabitleyen maddeyi değiştirmeyecek’
'Ukrayna parlamentosu, anayasada NATO'ya katılma rotasını sabitleyen maddeyi değiştirmeyecek’
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Başkanı Ruslan Stefançuk, Kiev'in her halukarda NATO'ya katılım maddesini anayasadan çıkarma niyetinde olmadığını, söz konusu... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T19:07+0300
2022-04-25T19:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rada
ukrayna
nato
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Ukrainskaya Pravda sitesine konuşan Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Başkanı Stefançuk, yabancı devletlerden güvenlik garantileri verilse bile, Yüksek Rada’nın NATO'ya katılım rotasını belirleyen anayasa maddesini değiştirmeyeceğini söyledi.İlgili soruyu yanıtlayan Stefançuk, “Neden ki? Eğer garantiler verilirse, o garantileri kullanacağız. Anayasada NATO ve AB ile ilgili yazılanlar ise bizim geleceğe dönük vizyonumuzdur” diye konuştu.Stefançuk, ‘Ukrayna’nın NATO'ya katılım rotasını belirleyen anayasa maddesinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı’ sorusuna ise “Yapmayacağız. Anayasayı değiştirmek kendi başına bir amaç değildir ve asla olmayacaktır. Bu bir araçtır” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:Stefançuk'un bu röportajı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dün Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yayınlandı. Stefançuk, mart ayının ortalarında Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna Anayasasında NATO üyeliğine ilişkin maddede değişiklik olasılığını dışlamamıştı.
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ukrayna krizi, rada, ukrayna, nato

'Ukrayna parlamentosu, anayasada NATO'ya katılma rotasını sabitleyen maddeyi değiştirmeyecek’

19:07 25.04.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girUkrayna Parlamentosu Yüksek Rada
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© Sputnik
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Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Başkanı Ruslan Stefançuk, Kiev'in her halukarda NATO'ya katılım maddesini anayasadan çıkarma niyetinde olmadığını, söz konusu maddenin Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin verilmesi durumunda dahi kalacağını belirtti.
Ukrainskaya Pravda sitesine konuşan Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Başkanı Stefançuk, yabancı devletlerden güvenlik garantileri verilse bile, Yüksek Rada’nın NATO'ya katılım rotasını belirleyen anayasa maddesini değiştirmeyeceğini söyledi.
İlgili soruyu yanıtlayan Stefançuk, “Neden ki? Eğer garantiler verilirse, o garantileri kullanacağız. Anayasada NATO ve AB ile ilgili yazılanlar ise bizim geleceğe dönük vizyonumuzdur” diye konuştu.
Stefançuk, ‘Ukrayna’nın NATO'ya katılım rotasını belirleyen anayasa maddesinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı’ sorusuna ise “Yapmayacağız. Anayasayı değiştirmek kendi başına bir amaç değildir ve asla olmayacaktır. Bu bir araçtır” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:
“Peki, bir takım değişiklikler yaptık. Söz konusu değişiklikler ancak etkili oldukları zaman sonuç verir. Anayasaya 150 defa herhangi bir şey yazabiliriz, ancak etkisi olmayacaksa, bunlar beyan normlarıdır.”
Stefançuk'un bu röportajı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dün Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yayınlandı. Stefançuk, mart ayının ortalarında Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna Anayasasında NATO üyeliğine ilişkin maddede değişiklik olasılığını dışlamamıştı.
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