https://tr.sputniknews.com/20220425/ukrayna-parlamentosu-anayasada-natoya-katilma-rotasini-sabitleyen-maddeyi-degistirmeyecek-1055836809.html

'Ukrayna parlamentosu, anayasada NATO'ya katılma rotasını sabitleyen maddeyi değiştirmeyecek’

'Ukrayna parlamentosu, anayasada NATO'ya katılma rotasını sabitleyen maddeyi değiştirmeyecek’

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Başkanı Ruslan Stefançuk, Kiev'in her halukarda NATO'ya katılım maddesini anayasadan çıkarma niyetinde olmadığını, söz konusu... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T19:07+0300

2022-04-25T19:07+0300

2022-04-25T19:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rada

ukrayna

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102210/05/1022100577_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_a40cafd09532233746dacee86bf4a0e2.jpg

Ukrainskaya Pravda sitesine konuşan Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Başkanı Stefançuk, yabancı devletlerden güvenlik garantileri verilse bile, Yüksek Rada’nın NATO'ya katılım rotasını belirleyen anayasa maddesini değiştirmeyeceğini söyledi.İlgili soruyu yanıtlayan Stefançuk, “Neden ki? Eğer garantiler verilirse, o garantileri kullanacağız. Anayasada NATO ve AB ile ilgili yazılanlar ise bizim geleceğe dönük vizyonumuzdur” diye konuştu.Stefançuk, ‘Ukrayna’nın NATO'ya katılım rotasını belirleyen anayasa maddesinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı’ sorusuna ise “Yapmayacağız. Anayasayı değiştirmek kendi başına bir amaç değildir ve asla olmayacaktır. Bu bir araçtır” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:Stefançuk'un bu röportajı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dün Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yayınlandı. Stefançuk, mart ayının ortalarında Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna Anayasasında NATO üyeliğine ilişkin maddede değişiklik olasılığını dışlamamıştı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna krizi, rada, ukrayna, nato