https://tr.sputniknews.com/20220426/biden-ilk-baskanlik-aflarina-imza-atti-1055857395.html

Biden başkanlığının ilk aflarına imza attı

Biden başkanlığının ilk aflarına imza attı

Ocak 2021'da koltuğa oturan Joe Biden, ABD Başkanlarının af uygulamasını kendi görev süresinde ilk kez hayata geçirdi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T14:03+0300

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2022-04-26T14:09+0300

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ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk affettiği üç kişi, Başkan J.F. Kennedy döneminde kurumun bir dosyasının kopyasını satmaya çalıştığı için rüşvetten hüküm giyen bir Gizli Servis çalışanı ile ve uyuşturucuyla ilgili suçlamalardan hüküm giyen ancak topluluklarının temel direkleri haline gelen iki kişi oldu. Af kapsamındaki Abraham Bolden, ABD Başkanını korumakla görevli Gizli Servis ajanları içindeki ilk siyah olarak tanınıyor. Ancak Gizli Servis içindeki ırkçılıktan şikayetçi olunca görevi değiştirilmiş ve ardından Warren Komisyonuna ifade veremeden rüşvetten tutuklanıp hapse atılmıştı.Biden, şiddet içermeyen, uyuşturucuyla ilgili suçlamalardan mahkumiyet alan 75 kişinin de cezasını hafifletti. Aynı zamanda Beyaz Saray, cezaevinde bulunan veya yakın zamanda serbest bırakılanlar için bir dizi iş eğitimi ve yeniden işe giriş programı başlattı.Cezası hafifletilenlerin çoğu, Kovid pandemisi nedeniyle cezaevinde değil ev hapsinde tutuluyor. Bazıları uzun hapis cezalarına mahkum edilmişti ve Trump yönetimi döneminde hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti'nin girişimiyle yasalaştırılan 2018 ceza reformunun bir sonucu olarak bugün aynı suçlardan hüküm giyselerdi daha az ceza alacaklardı. Biden afla ilgili açıklamasında “Amerika kanunlar, ikinci şanslar, kurtuluş ve rehabilitasyon ülkesidir. Seçilmiş yetkililer, inanç liderleri, medeni haklar savunucuları ve kanun uygulayıcılar, ceza adalet sistemimizin daha güvenli ve daha güçlü toplulukları mümkün kılan bu temel değerleri yansıtması gerektiği konusunda hemfikirdir" dedi.

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