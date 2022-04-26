https://tr.sputniknews.com/20220426/bored-ape-yacht-clubin-instagram-hesabi-hacklendi-3-milyon-dolar-degerindeki-nftler-calindi-1055863286.html

Bored Ape Yacht Club'ın Instagram hesabı hacklendi: 3 milyon dolar değerindeki NFT'ler çalındı

Bored Ape Yacht Club'ın Instagram hesabı hacklendi: 3 milyon dolar değerindeki NFT'ler çalındı

Anonim NFT şirketi Yuga Labs’in bünyesinde olan Bored Ape Yacht Club, sosyal medya hesabının hacklenmesinin ardından 3 milyon dolar değerindeki NFT’lerinin... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T16:42+0300

2022-04-26T16:42+0300

2022-04-26T16:49+0300

nft

ekonomi

hack

maymun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055862996_0:88:631:443_1920x0_80_0_0_83fae653eba2572f1b01bd7525e0b2fe.png

Yuga Labs’in sahibi olduğu Bored Ape Yacht Club adındaki NFT şirketi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Koleksiyonunun sahiplerinden Greg Solano, Twitter hesabından koleksiyondan 3 milyon dolar değerinde NFT’nin çalındığını paylaştı.NTV’nin aktardığına göre, koleksiyonun resmi Instagram hesabını ele geçiren hacker’lar, orijinal sitenin kopyasına yönlendiren bir link paylaştı. Linke tıklayan kullanıcıların NFT hesaplarına erişim sağlayan şahıslar, Ethereum cüzdanlarına ulaşmayı başardı.Hacklenme esnasında Bored Ape Yacht koleksiyonundan da bazı NFT'lerin çalındığını paylaşan şirket, 77 adet NFT’nin de kullanıcıların cüzdanlarından çalındığını duyurdu.Toplamda 3 milyon dolar değerinde olan NFT’lerin yanı sıra 2.4 milyon değerindeki bazı nadir NFT’ler de hacklenme sırasında çalındı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/sanal-maymun-almak-icin-lamborghini-arabasini-satti-1053678283.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nft, hack, maymun