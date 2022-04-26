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Bored Ape Yacht Club'ın Instagram hesabı hacklendi: 3 milyon dolar değerindeki NFT'ler çalındı
Bored Ape Yacht Club'ın Instagram hesabı hacklendi: 3 milyon dolar değerindeki NFT'ler çalındı
Anonim NFT şirketi Yuga Labs’in bünyesinde olan Bored Ape Yacht Club, sosyal medya hesabının hacklenmesinin ardından 3 milyon dolar değerindeki NFT’lerinin... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T16:42+0300
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Yuga Labs’in sahibi olduğu Bored Ape Yacht Club adındaki NFT şirketi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Koleksiyonunun sahiplerinden Greg Solano, Twitter hesabından koleksiyondan 3 milyon dolar değerinde NFT’nin çalındığını paylaştı.NTV’nin aktardığına göre, koleksiyonun resmi Instagram hesabını ele geçiren hacker’lar, orijinal sitenin kopyasına yönlendiren bir link paylaştı. Linke tıklayan kullanıcıların NFT hesaplarına erişim sağlayan şahıslar, Ethereum cüzdanlarına ulaşmayı başardı.Hacklenme esnasında Bored Ape Yacht koleksiyonundan da bazı NFT'lerin çalındığını paylaşan şirket, 77 adet NFT’nin de kullanıcıların cüzdanlarından çalındığını duyurdu.Toplamda 3 milyon dolar değerinde olan NFT’lerin yanı sıra 2.4 milyon değerindeki bazı nadir NFT’ler de hacklenme sırasında çalındı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/sanal-maymun-almak-icin-lamborghini-arabasini-satti-1053678283.html
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nft, hack, maymun

Bored Ape Yacht Club'ın Instagram hesabı hacklendi: 3 milyon dolar değerindeki NFT'ler çalındı

16:42 26.04.2022 (güncellendi: 16:49 26.04.2022)
© Bored Ape Yacht Club Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonu
Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© Bored Ape Yacht Club
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Anonim NFT şirketi Yuga Labs’in bünyesinde olan Bored Ape Yacht Club, sosyal medya hesabının hacklenmesinin ardından 3 milyon dolar değerindeki NFT’lerinin çalındığını duyurdu.
Yuga Labs’in sahibi olduğu Bored Ape Yacht Club adındaki NFT şirketi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Koleksiyonunun sahiplerinden Greg Solano, Twitter hesabından koleksiyondan 3 milyon dolar değerinde NFT’nin çalındığını paylaştı.
NTV’nin aktardığına göre, koleksiyonun resmi Instagram hesabını ele geçiren hacker’lar, orijinal sitenin kopyasına yönlendiren bir link paylaştı. Linke tıklayan kullanıcıların NFT hesaplarına erişim sağlayan şahıslar, Ethereum cüzdanlarına ulaşmayı başardı.
Hacklenme esnasında Bored Ape Yacht koleksiyonundan da bazı NFT'lerin çalındığını paylaşan şirket, 77 adet NFT’nin de kullanıcıların cüzdanlarından çalındığını duyurdu.Toplamda 3 milyon dolar değerinde olan NFT’lerin yanı sıra 2.4 milyon değerindeki bazı nadir NFT’ler de hacklenme sırasında çalındı.
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