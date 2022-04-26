https://tr.sputniknews.com/20220426/gezi-parki-davasinda-kararin-ardindan-tutuklanan-kadinlar-cezaevine-konuldu-1055846623.html
Gezi Parkı davasında kararın ardından tutuklanan kadınlar, cezaevine konuldu
Gezi Parkı davasında kararın ardından tutuklanan kadınlar, cezaevine konuldu
Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, davada karar çıkmasının ardından tutuklanan kadınlar Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T02:21+0300
2022-04-26T02:21+0300
2022-04-26T02:21+0300
politika
gezi parkı eylemleri
mücella yapıcı
mine özerden
bakırköy cezaevi
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Gezi davasında, 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanıOsman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.Davada karar çıkmasının ardından tutuklanan kadınlar Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu
https://tr.sputniknews.com/20220425/osman-kavalaya-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-1055836020.html
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gezi parkı eylemleri, mücella yapıcı, mine özerden, bakırköy cezaevi
Gezi Parkı davasında kararın ardından tutuklanan kadınlar, cezaevine konuldu
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Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, davada karar çıkmasının ardından tutuklanan kadınlar Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Gezi davasında, 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanıOsman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.
Davada karar çıkmasının ardından tutuklanan kadınlar Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu