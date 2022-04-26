Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu

© Facebook/Mısır Turizm Bakanlığı Tapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.