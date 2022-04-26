Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu

© AAMısır Turizm Bakanlığı'nın resmi Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.
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© AA
Mısır Turizm Bakanlığı'nın resmi Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.
© Facebook/Mısır Turizm BakanlığıAçıklamada, Mısırlı arkeologların çalışmaları neticesinde Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul edilen Zeus Cassius’a ait tapınak kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.
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© Facebook/Mısır Turizm Bakanlığı
Açıklamada, Mısırlı arkeologların çalışmaları neticesinde Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul edilen Zeus Cassius’a ait tapınak kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.
© Facebook/Mısır Turizm BakanlığıTapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.
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© Facebook/Mısır Turizm Bakanlığı
Tapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.
© Facebook/Mısır Turizm BakanlığıAçıklamada ayrıca, 1910 yılında Fransız arkeologlar tarafından bulunan eski Yunan yazıtlarından söz konusu tapınağın varlığına dair bilgilere ulaşıldığı ancak tapınağın bugüne kadar bulunamadığı kaydedildi.
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© Facebook/Mısır Turizm Bakanlığı
Açıklamada ayrıca, 1910 yılında Fransız arkeologlar tarafından bulunan eski Yunan yazıtlarından söz konusu tapınağın varlığına dair bilgilere ulaşıldığı ancak tapınağın bugüne kadar bulunamadığı kaydedildi.
© Facebook/Mısır Turizm BakanlığıTapınağın eski haline benzer şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.
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© Facebook/Mısır Turizm Bakanlığı
Tapınağın eski haline benzer şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.