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Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu
Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu
Mısır’ın Sina Yarımadası bölgesinde MÖ 30 ile MS 395 yılları arasında ülkede hüküm süren Roma İmparatorluğu dönemine ait bir tapınağın kalıntıları keşfedildi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
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mısır, фото, roma imparatorluğu

Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu

15:51 26.04.2022 (güncellendi: 15:55 26.04.2022)
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Mısır’ın Sina Yarımadası bölgesinde MÖ 30 ile MS 395 yılları arasında ülkede hüküm süren Roma İmparatorluğu dönemine ait bir tapınağın kalıntıları keşfedildi.
© AAMısır Turizm Bakanlığı'nın resmi Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.
Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu - Sputnik Türkiye
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© AA
Mısır Turizm Bakanlığı'nın resmi Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.
© Facebook/Mısır Turizm BakanlığıAçıklamada, Mısırlı arkeologların çalışmaları neticesinde Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul edilen Zeus Cassius’a ait tapınak kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.
Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu - Sputnik Türkiye
2/5
© Facebook/Mısır Turizm Bakanlığı
Açıklamada, Mısırlı arkeologların çalışmaları neticesinde Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul edilen Zeus Cassius’a ait tapınak kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.
© Facebook/Mısır Turizm BakanlığıTapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.
Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu - Sputnik Türkiye
3/5
© Facebook/Mısır Turizm Bakanlığı
Tapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.
© Facebook/Mısır Turizm BakanlığıAçıklamada ayrıca, 1910 yılında Fransız arkeologlar tarafından bulunan eski Yunan yazıtlarından söz konusu tapınağın varlığına dair bilgilere ulaşıldığı ancak tapınağın bugüne kadar bulunamadığı kaydedildi.
Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu - Sputnik Türkiye
4/5
© Facebook/Mısır Turizm Bakanlığı
Açıklamada ayrıca, 1910 yılında Fransız arkeologlar tarafından bulunan eski Yunan yazıtlarından söz konusu tapınağın varlığına dair bilgilere ulaşıldığı ancak tapınağın bugüne kadar bulunamadığı kaydedildi.
© Facebook/Mısır Turizm BakanlığıTapınağın eski haline benzer şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.
Mısır'da Roma İmparatorluğu'na ait tapınak kalıntıları bulundu - Sputnik Türkiye
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© Facebook/Mısır Turizm Bakanlığı
Tapınağın eski haline benzer şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.
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