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https://tr.sputniknews.com/20220427/6-partinin-komisyonlari-calismaya-basladi-1055888964.html
6 partinin komisyonları çalışmaya başladı
6 partinin komisyonları çalışmaya başladı
Parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen 6 parti liderinin gerçekleştirdiği üçüncü toplantıda kurulması kararlaştırılan komisyonlar çalışmaya başladı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T13:47+0300
2022-04-27T13:47+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
kemal kılıçdaroğlu
ittifak
deva partisi
gelecek partisi
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6 muhalefet liderinin son toplantısında 3 komisyonun görev alanları ve çalışma yöntemi belirlendi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını imzalayan 6 siyasi partinin genel başkanları geçtiğimiz pazar günü Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki iftar yemeğinde üçüncü kez bir araya gelmişti. Seçim komisyonu, Seçim süreci ve Seçim Güvenliği Komisyonu, Anayasal ve yasal çerçeve komisyonu ilk toplantılarını Gelecek Partisi’nde gerçekleştirdi. Komisyonlar belli aralıklarla ittifakı oluşturan partilerin genel merkezlerinde bir araya gelecek. Komisyonlar çalışmaların sonunda hazırlayacakları raporları 6 parti liderine sunacaklar. Seçim Komisyonu'nda, Muharrem Erkek, Mustafa Yeneroğlu, Şenol Sunat, Bülent Şahin Alp, Nedim Yamalı Bülent Kaya yer alıyor. Seçim süreci ve seçim güvenliği komisyonunda Oğuz Kaan Salıcı, İdris Şahin İlay Aksoy, Ayhan Sefer Üstün, Şenol Sunat, Hasan Bitmez bulunuyor. Anayasal ve yasal çerçeve komisyonunda ise Muharrem Erkek, Mustafa Yeneroğlu, Serap Yazıcı, Uğur Poyraz Bülent Kaya, Serhan Yücel bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/dp-lideri-uysal-tweetimin-oncesi-var-6li-masadaki-kisileri-hedef-alarak-soylemedim-1055874904.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, ittifak, deva partisi, gelecek partisi

6 partinin komisyonları çalışmaya başladı

13:47 27.04.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit6 parti lideri, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini imzaladı
6 parti lideri, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen 6 parti liderinin gerçekleştirdiği üçüncü toplantıda kurulması kararlaştırılan komisyonlar çalışmaya başladı.
6 muhalefet liderinin son toplantısında 3 komisyonun görev alanları ve çalışma yöntemi belirlendi.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını imzalayan 6 siyasi partinin genel başkanları geçtiğimiz pazar günü Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki iftar yemeğinde üçüncü kez bir araya gelmişti.
Seçim komisyonu, Seçim süreci ve Seçim Güvenliği Komisyonu, Anayasal ve yasal çerçeve komisyonu ilk toplantılarını Gelecek Partisi’nde gerçekleştirdi.
Komisyonlar belli aralıklarla ittifakı oluşturan partilerin genel merkezlerinde bir araya gelecek. Komisyonlar çalışmaların sonunda hazırlayacakları raporları 6 parti liderine sunacaklar.
Seçim Komisyonu'nda, Muharrem Erkek, Mustafa Yeneroğlu, Şenol Sunat, Bülent Şahin Alp, Nedim Yamalı Bülent Kaya yer alıyor. Seçim süreci ve seçim güvenliği komisyonunda Oğuz Kaan Salıcı, İdris Şahin İlay Aksoy, Ayhan Sefer Üstün, Şenol Sunat, Hasan Bitmez bulunuyor. Anayasal ve yasal çerçeve komisyonunda ise Muharrem Erkek, Mustafa Yeneroğlu, Serap Yazıcı, Uğur Poyraz Bülent Kaya, Serhan Yücel bulunuyor.
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