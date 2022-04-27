https://tr.sputniknews.com/20220427/aksener-kahrolsun-istibdat-yasasin-hurriyet-slogani-ile-karsilandi-1055903462.html

Akşener, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sloganı ile karşılandı

Akşener, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sloganı ile karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Antalya'da "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T23:06+0300

2022-04-27T23:06+0300

2022-04-27T23:16+0300

politika

meral akşener

antalya

gezi parkı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054971968_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_09b8fcade94aa8b7695b6e9e13f1c672.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Antalya’da, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı. Akşener, partisinin grup toplantısında Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarını “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” sözleri ile eleştirmişti.Meral Akşener, yarınki esnaf ziyareti ve iftar programı akşam saatlerinde Antalya’ya gitti. Akşener’in havalimanında kalabalık bir grup tarafından “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganları ile karşılandı.Akşener, bugün TBMM’de; partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkûmiyet kararına “Dün ‘saray tiyatroları’ eliyle galası yapılan Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir” tepkisini göstermişti. Akşener, “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” demişti.

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener, antalya, gezi parkı