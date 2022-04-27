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Akşener, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sloganı ile karşılandı
Akşener, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sloganı ile karşılandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Antalya'da "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
antalya
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Antalya’da, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı. Akşener, partisinin grup toplantısında Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarını “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” sözleri ile eleştirmişti.Meral Akşener, yarınki esnaf ziyareti ve iftar programı akşam saatlerinde Antalya’ya gitti. Akşener’in havalimanında kalabalık bir grup tarafından “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganları ile karşılandı.Akşener, bugün TBMM’de; partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkûmiyet kararına “Dün ‘saray tiyatroları’ eliyle galası yapılan Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir” tepkisini göstermişti. Akşener, “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” demişti.
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meral akşener, antalya, gezi parkı

Akşener, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sloganı ile karşılandı

23:06 27.04.2022 (güncellendi: 23:16 27.04.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Antalya'da "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Antalya’da, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı. Akşener, partisinin grup toplantısında Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarını “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” sözleri ile eleştirmişti.
Meral Akşener, yarınki esnaf ziyareti ve iftar programı akşam saatlerinde Antalya’ya gitti. Akşener’in havalimanında kalabalık bir grup tarafından “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganları ile karşılandı.

Akşener, bugün TBMM’de; partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkûmiyet kararına “Dün ‘saray tiyatroları’ eliyle galası yapılan Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir” tepkisini göstermişti. Akşener, “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” demişti.
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