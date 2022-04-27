Akşener, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sloganı ile karşılandı
23:06 27.04.2022 (güncellendi: 23:16 27.04.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
© AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Antalya'da "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Antalya’da, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı. Akşener, partisinin grup toplantısında Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarını “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” sözleri ile eleştirmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir dizi ziyaret için gittiği Antalya'da 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sloganları ile karşılandı https://t.co/haOkrH1cDf pic.twitter.com/yuNwtCITeu— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 27, 2022
Meral Akşener, yarınki esnaf ziyareti ve iftar programı akşam saatlerinde Antalya’ya gitti. Akşener’in havalimanında kalabalık bir grup tarafından “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganları ile karşılandı.
Akşener, bugün TBMM’de; partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkûmiyet kararına “Dün ‘saray tiyatroları’ eliyle galası yapılan Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir” tepkisini göstermişti. Akşener, “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” demişti.
Akşener, bugün TBMM’de; partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkûmiyet kararına “Dün ‘saray tiyatroları’ eliyle galası yapılan Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir” tepkisini göstermişti. Akşener, “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” demişti.