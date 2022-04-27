https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-kurum-attigimiz-her-adimda-geri-donusumu-onceliklendirecegiz-1055898076.html

Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü önceliklendireceğiz

Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü önceliklendireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Kaynaklarımız sınırsız değil, ağaçlarımızı, suyumuzu, ormanlarımızı hep birlikte korumak zorundayız. O... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T17:48+0300

2022-04-27T17:48+0300

2022-04-27T17:49+0300

türkiye

murat kurum

geri dönüşüm

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İlk olarak Hamidiye Kültür Bahçesi'nde incelemede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı.Kurum, daha sonra burada "Sıfır Atık Projesi"ne dikkati çekmek için gösteri sunan öğrencilerle bir araya geldi.Çocuklara hitaben konuşan Kurum, projenin öneminden bahsetti.'Geleceğimizin umudu olacaksınız'Özellikle öğrencilerle farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyleyen Kurum, "Geleceğimizin umudu olacaksınız. Kaynaklarımız sınırsız değil, ağaçlarımızı, suyumuzu, ormanlarımızı hep birlikte korumak zorundayız. O yüzden attığımız her adımda, yaptığımız her işte geri dönüşümü önceliklendireceğiz." dedi.'Bu mücadeleyi evden, okuldan başlayarak vereceğiz'Bu sayede sonraki nesillere daha iyi bir gelecek sunmayı hedeflediklerini dile getiren Kurum, "O yüzden bu manada yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyoruz, destekliyoruz. Hep birlikte güzel bir Türkiye için bu mücadeleyi evden, okuldan başlayarak vereceğiz. Bu mücadelede bizlerin yol arkadaşı olacaksınız." diye konuştu.

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murat kurum, geri dönüşüm