https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-ozer-milli-egitim-camiasini-normallestirmeden-turkiyenin-normallesmesi-mumkun-degil-1055899368.html
Bakan Özer: Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil
Bakan Özer: Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil. Onun için başta 6 Eylül tarihinden itibaren kararlı... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T18:51+0300
2022-04-27T18:51+0300
2022-04-27T18:52+0300
mahmut özer
türkiye
normalleşme
eğitim
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karabük Valiliği'nde yaptığı açıklamada, iki yılı aşkın süredir maske ile eğitim öğretim öğren öğrencilerin ve öğretmenlerin maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte farklı bir deneyim yaşadığını belirterek, “Yaklaşık iki yıldan beri aslında iki yılı aşkın süreden beri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir şekilde eğitim öğretim geçirdiler. Yeni kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencileriniz ve öğretmenlerimiz gerçekten maskesiz bir şekilde eğitim öğretimlerine devam etmeyi çok büyük özlemle bekliyorlardı" dedi.Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:'Alışkanlıkları terk etmek kolay bir şey değil' 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçildiğini aktaran Bakan Özer, milli eğitim camiasının önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Alışkanlıkları terk etmek kolay bir şey değil. Ama öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz uzun süreden beri çok büyük bir fedakarlıkla bu günleri bekliyorlardı. 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle yeni eğitim öğretim yılına yüz yüze tüm eğitim kademelerinde devam etme irademiz, aslında bu sürecin tamamlanmasında çok büyük katkı sağladı. Çünkü milli eğitim camiası çok büyük bir camia. 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin ve diğer idarecilerin aktif olarak yer aldığı büyük bir aile. Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil. Onun için başta 6 Eylül tarihinden itibaren kararlı bir şekilde kesintiye hiç uğratmadan ama sağlık tedbirlerine de riayet ederek bugünlere gelmiş olmanın büyük bir mutluluğunu taşıyoruz. Ve ilk kez hiç kesintiye uğramadan Kovid-19 salgınında okulların da bu salgın sürecinde en güvenli ortamlar olduğunu göstererek aslında ülkemiz çok büyük bir güç kazandı. Çünkü yarın herhangi bir sıkıntı olduğu zaman başka olağanüstü koşullar olduğu zaman artık şunu gördük. Gerekli önlemleri alarak okullarımızı açık tutabiliriz. Yani okullar her zaman her olağanüstü koşulda ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerlerdir. "
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mahmut özer, normalleşme, eğitim
Bakan Özer: Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil
18:51 27.04.2022 (güncellendi: 18:52 27.04.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil. Onun için başta 6 Eylül tarihinden itibaren kararlı bir şekilde kesintiye hiç uğratmadan, ama sağlık tedbirlerine de riayet ederek bugünlere gelmiş olmanın büyük bir mutluluğunu taşıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karabük Valiliği'nde yaptığı açıklamada, iki yılı aşkın süredir maske ile eğitim öğretim öğren öğrencilerin ve öğretmenlerin maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte farklı bir deneyim yaşadığını belirterek, “Yaklaşık iki yıldan beri aslında iki yılı aşkın süreden beri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir şekilde eğitim öğretim geçirdiler. Yeni kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencileriniz ve öğretmenlerimiz gerçekten maskesiz bir şekilde eğitim öğretimlerine devam etmeyi çok büyük özlemle bekliyorlardı" dedi.
Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:
"Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla artık kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Bugün biz de ilk kez 18 milyon öğrencimizin, 1.2 milyon öğretmenimizin ve diğer idare personelimizin eğitim okul binasında maske kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Ve öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde okullarına gittiler. Okullarında çok güzel bir gün geçirdiler. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok farklı bir deneyim oldu.”
'Alışkanlıkları terk etmek kolay bir şey değil'
6 Eylül 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçildiğini aktaran Bakan Özer, milli eğitim camiasının önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Alışkanlıkları terk etmek kolay bir şey değil. Ama öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz uzun süreden beri çok büyük bir fedakarlıkla bu günleri bekliyorlardı. 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle yeni eğitim öğretim yılına yüz yüze tüm eğitim kademelerinde devam etme irademiz, aslında bu sürecin tamamlanmasında çok büyük katkı sağladı. Çünkü milli eğitim camiası çok büyük bir camia. 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin ve diğer idarecilerin aktif olarak yer aldığı büyük bir aile. Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil. Onun için başta 6 Eylül tarihinden itibaren kararlı bir şekilde kesintiye hiç uğratmadan ama sağlık tedbirlerine de riayet ederek bugünlere gelmiş olmanın büyük bir mutluluğunu taşıyoruz. Ve ilk kez hiç kesintiye uğramadan Kovid-19 salgınında okulların da bu salgın sürecinde en güvenli ortamlar olduğunu göstererek aslında ülkemiz çok büyük bir güç kazandı. Çünkü yarın herhangi bir sıkıntı olduğu zaman başka olağanüstü koşullar olduğu zaman artık şunu gördük. Gerekli önlemleri alarak okullarımızı açık tutabiliriz. Yani okullar her zaman her olağanüstü koşulda ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerlerdir. "