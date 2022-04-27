https://tr.sputniknews.com/20220427/erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1055882569.html

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T11:17+0300

2022-04-27T11:17+0300

2022-04-27T11:17+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

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recep tayyip erdoğan