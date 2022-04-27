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Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T11:17+0300
2022-04-27T11:17+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

11:17 27.04.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.
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