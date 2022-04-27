https://tr.sputniknews.com/20220427/erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1055882569.html
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T11:17+0300
2022-04-27T11:17+0300
2022-04-27T11:17+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.