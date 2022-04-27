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Tarım Bakanlığı'ndan GDO'lu hayvan yemine onay
Tarım Bakanlığı'ndan GDO'lu hayvan yemine onay
Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T13:15+0300
2022-04-27T13:16+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
gdo
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON87751 ve DAS-81419-2 soya çeşidi ve ürünlerinin yanı sıra MON87411 ve MZIR098 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.10 yıl geçerli olacakGenetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor. Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.Kararlarla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, yem güvenirliği açısından risk teşkil etmeyen, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak fitaz enziminin belirli hususlara uyulması şartıyla yem amaçlı üretimine de karar verdi.
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tarım ve orman bakanlığı, gdo

Tarım Bakanlığı'ndan GDO'lu hayvan yemine onay

13:15 27.04.2022 (güncellendi: 13:16 27.04.2022)
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER Tavuk üretimi - GDO
Tavuk üretimi - GDO - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER
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Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.
Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON87751 ve DAS-81419-2 soya çeşidi ve ürünlerinin yanı sıra MON87411 ve MZIR098 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

10 yıl geçerli olacak

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor. Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Kararlarla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.

Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, yem güvenirliği açısından risk teşkil etmeyen, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak fitaz enziminin belirli hususlara uyulması şartıyla yem amaçlı üretimine de karar verdi.
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