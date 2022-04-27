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https://tr.sputniknews.com/20220427/yavru-kediyi-duvara-firlatarak-olduren-kisiye-2-yil-hapis-cezasi-verildi-1055884892.html
Yavru kediyi duvara fırlatarak öldüren kişiye 2 yıl hapis cezası verildi
Yavru kediyi duvara fırlatarak öldüren kişiye 2 yıl hapis cezası verildi
Trabzon'da, 4 ay önce eşine sinirlediği gerekçesiyle 3 aylık kediyi duvara fırlatarak öldüren Mahmut E., ‘hayvana eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla 2 yıl... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T12:05+0300
2022-04-27T12:05+0300
türkiye
hayvana şiddet
kedi
hapis
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Ortahisar ilçesinde, 7 Aralık 2021’de, eşi Y.E. ile tartışan Mahmut E., evde besledikleri 3 aylık 'Scottish Fold' cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarıyla eve polis ekipleri geldi. Evden kaçan Mahmut E.’nin eşi Y.E., kocasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mahmut E.'ye, 'hayvana şiddet uygulamak'tan 1500 TL ceza kesildi. Veteriner kliniğine götürülen kedinin ise beyninde ödem oluştuğu tespit edildi.Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavide tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü. Kedinin ölümünü belirlemek üzere yapılan nekropside, hayvanın uğradığı şiddet nedeniyle kafatasında ödem oluştuğu ve kaburgalarının kırıldığı rapor edildi. TRAHAYKO'dan suç duyurusuTrabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise Mahmut E. hakkında 'hayvana işkence' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.Tamamlanan savcılık soruşturması sonrası sanık Mahmut E. hakkında 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hayvana eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. İlk duruşma, katılmayan Mahmut E., eşi Y.E. ve sanığın ablası E.Y. hakkında zorla getirilme kararı verilerek ertelendi.7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen karar duruşmasına katılan taraflar, ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mahmut E., savunmasında “Eşime kızmıştım. Kediyi fark etmedim, yerde yastık var sanıp, tekmeyle fırlattım, duvara çarptı. Tek eylemim budur. Uzun süreli eylemde bulunmadım” dedi.Eşinden şikayetçi olan Y.E. de olay sonrası polise verdiği ilk ifadesini yinelediğini, olay günü yan odada bulunduğu sırada eşinin kediyi kovalayıp "Neden kaçıyorsun?" diye bağırdığını duyduğunu anlattı.Abla E.Y. de olay günü kardeşinin kediye şiddet uyguladığını görmediğini, kavga olduğunu öğrendikten sonra kardeşinin evine girerek kediyi aldığını söyledi. E.Y., kedinin ağrısı olduğunu düşünerek Ortahisar Belediyesi’ne ait veteriner kliniğine teslim ettiğini de sözlerine ekledi. Mahkemede duruşmaya müdahil olmak isteyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün talebi ise reddedildi.İyi hal indirimi uygulanmadıHakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında, hayvana yönelik suçun geçmişte de tekerrür ettiği kanaatiyle ağırlaştırıcı nedenleri göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Mahmut E.'yi ‘hayvana şiddet uygulamak’tan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi ve ceza erteleme de uygulanmayan Mahmut E., cezasının onanması halinde cezaevine girecek.'Bugüne kadar hayvana şiddet uygulayan kimse ceza almamıştı'TRAHAYKO adına duruşmaya katılan dernek yöneticisi Engin Barın, "Bugüne kadar hayvana şiddet uygulayan kimse ceza almamıştı. Bu karar belki bir nebze insanların gözünü korkutacak. Bu olayların hiç yaşanmaması arzumuz; ama en azından caydırıcı olacağını umuyoruz. Bir can gittiği için sevinçli değiliz. Bizim için güzel günler; kimsenin kimseye şiddet uygulamadığı zaman gelir" dedi.
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hayvana şiddet, kedi, hapis

Yavru kediyi duvara fırlatarak öldüren kişiye 2 yıl hapis cezası verildi

12:05 27.04.2022
© DHAYavru kediyi duvara fırlatarak öldüren kişiye 2 yıl hapis cezası verildi
Yavru kediyi duvara fırlatarak öldüren kişiye 2 yıl hapis cezası verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© DHA
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Trabzon'da, 4 ay önce eşine sinirlediği gerekçesiyle 3 aylık kediyi duvara fırlatarak öldüren Mahmut E., ‘hayvana eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede "Kediyi fark etmedim, yastık sanıp, tekmeyle fırlattım” diyerek kendisini savundu.
Ortahisar ilçesinde, 7 Aralık 2021’de, eşi Y.E. ile tartışan Mahmut E., evde besledikleri 3 aylık 'Scottish Fold' cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarıyla eve polis ekipleri geldi. Evden kaçan Mahmut E.’nin eşi Y.E., kocasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mahmut E.'ye, 'hayvana şiddet uygulamak'tan 1500 TL ceza kesildi. Veteriner kliniğine götürülen kedinin ise beyninde ödem oluştuğu tespit edildi.
Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavide tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü. Kedinin ölümünü belirlemek üzere yapılan nekropside, hayvanın uğradığı şiddet nedeniyle kafatasında ödem oluştuğu ve kaburgalarının kırıldığı rapor edildi.

TRAHAYKO'dan suç duyurusu

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise Mahmut E. hakkında 'hayvana işkence' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Tamamlanan savcılık soruşturması sonrası sanık Mahmut E. hakkında 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hayvana eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. İlk duruşma, katılmayan Mahmut E., eşi Y.E. ve sanığın ablası E.Y. hakkında zorla getirilme kararı verilerek ertelendi.

7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen karar duruşmasına katılan taraflar, ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mahmut E., savunmasında “Eşime kızmıştım. Kediyi fark etmedim, yerde yastık var sanıp, tekmeyle fırlattım, duvara çarptı. Tek eylemim budur. Uzun süreli eylemde bulunmadım” dedi.
Eşinden şikayetçi olan Y.E. de olay sonrası polise verdiği ilk ifadesini yinelediğini, olay günü yan odada bulunduğu sırada eşinin kediyi kovalayıp "Neden kaçıyorsun?" diye bağırdığını duyduğunu anlattı.

Abla E.Y. de olay günü kardeşinin kediye şiddet uyguladığını görmediğini, kavga olduğunu öğrendikten sonra kardeşinin evine girerek kediyi aldığını söyledi. E.Y., kedinin ağrısı olduğunu düşünerek Ortahisar Belediyesi’ne ait veteriner kliniğine teslim ettiğini de sözlerine ekledi. Mahkemede duruşmaya müdahil olmak isteyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün talebi ise reddedildi.

İyi hal indirimi uygulanmadı

Hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında, hayvana yönelik suçun geçmişte de tekerrür ettiği kanaatiyle ağırlaştırıcı nedenleri göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Mahmut E.'yi ‘hayvana şiddet uygulamak’tan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi ve ceza erteleme de uygulanmayan Mahmut E., cezasının onanması halinde cezaevine girecek.

'Bugüne kadar hayvana şiddet uygulayan kimse ceza almamıştı'

TRAHAYKO adına duruşmaya katılan dernek yöneticisi Engin Barın, "Bugüne kadar hayvana şiddet uygulayan kimse ceza almamıştı. Bu karar belki bir nebze insanların gözünü korkutacak. Bu olayların hiç yaşanmaması arzumuz; ama en azından caydırıcı olacağını umuyoruz. Bir can gittiği için sevinçli değiliz. Bizim için güzel günler; kimsenin kimseye şiddet uygulamadığı zaman gelir" dedi.
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