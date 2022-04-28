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https://tr.sputniknews.com/20220428/bayrampasada-sanayi-sitesinin-catisindaki-depo-yandi-1055927882.html
Bayrampaşa’da sanayi sitesinin çatısındaki depo yandı
Bayrampaşa’da sanayi sitesinin çatısındaki depo yandı
Bayrampaşa’daki bir sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T16:51+0300
2022-04-28T16:51+0300
türkiye
türkiye
bayrampaşa
yangın
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İstanbul'da, Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, çatıda bulunan kompresör deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Alevler kısa sürede zift kaplı zemine de yayıldı. Sanayi sitesi esnafı hemen dışarı çıkarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bayrampaşa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yaşananları anlatan esnaf Murat Ergül, “Benim gördüğüm, bir patlama oldu. Yukarısı hep zift dolu. İtfaiye geldi. İçeride kalanlar vardı. İnsanlar bağırıyordu. Yaralı görmedim. Herkes aşağı indi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220424/taksim-metro-istasyonunda-yangin-1055812544.html
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türkiye, bayrampaşa, yangın

Bayrampaşa’da sanayi sitesinin çatısındaki depo yandı

16:51 28.04.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HASBayrampaşa’da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı
Bayrampaşa’da sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS
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Bayrampaşa’daki bir sanayi sitesinin çatısında bulunan depo alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul'da, Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, çatıda bulunan kompresör deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede zift kaplı zemine de yayıldı. Sanayi sitesi esnafı hemen dışarı çıkarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bayrampaşa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yaşananları anlatan esnaf Murat Ergül, “Benim gördüğüm, bir patlama oldu. Yukarısı hep zift dolu. İtfaiye geldi. İçeride kalanlar vardı. İnsanlar bağırıyordu. Yaralı görmedim. Herkes aşağı indi” dedi.
Taksim metrosu yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
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Taksim metro istasyonundaki trafoda çıkan yangın söndürüldü
24 Nisan, 22:55
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