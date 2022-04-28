https://tr.sputniknews.com/20220428/fauci-abdde-koronavirus-salgininin-pandemi-asamasi-sona-erdi-1055913463.html
Fauci: ABD'de koronavirüs salgınının pandemi aşaması sona erdi
Fauci: ABD'de koronavirüs salgınının pandemi aşaması sona erdi
Beyaz Saray Kovid-19 danışmanı Anthony Fauci, vakalarda hastaneye yatışlarda düşüşe işaret ederek, koronavirüs salgınının ABD'de 'pandemi aşamasının' nihayet... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T10:22+0300
2022-04-28T10:22+0300
2022-04-28T10:22+0300
koronavirüs
anthony fauci
koronavirüs
pandemi
kovid-19
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Beyaz Saray Kovid-19 danışmanı Anthony Fauci, PBS NewsHour'a verdiği röportajda Kovid-19 salgınının ABD'deki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.Fauci, yaptığı açıklamada, "Kesinlikle şu anda bu ülkede pandemi aşamasından çıktık. Yani, günde 900 bin eni vaka ve onlarca, on ve on binlerce hastaneye yatış ve binlerce ölüm yok. Şu anda düşük bir seviyedeyiz" dedi.Virüsün ortadan kaldırılamayacağı konusunda uyarıda bulunarak, aralıklı aşılar yoluyla 'çok düşük' bir seviyede tutmanın mümkün olabileceğini savunan Fauci, "Bu her yıl olabilir, bu seviyeyi düşük tutmak için daha uzun olabilir. Ancak şu anda bu ülkede pandemi aşamasında değiliz" ifadelerini kullandı.Salgına ilişkin olumlu bir tablo çizmeisne rağmen ABD'de ortaya çıkan yeni varyantların ülkeyi karantina gibi kapsamlı kısıtlamalara geri döndürebileceğii dile getiren Fauci, "Bitti diyemeyiz" yorumunu yaptı.ABD'deki Kovid-19 vakaları, hastaneye yatışlar ve ölümler, Omicron varyantının ortaya çıkmasından bu yana kademeli olarak düşerek son ayların en düşük seviyelerini gördü. Ülkenin üçte biri halihazırda Kovid-19'a karşı tam aşılı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/belcika-yuz-binlerce-doz-aldigi-novavax-asisinin-cogunu-kullanmadi-1055869807.html
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anthony fauci, koronavirüs, pandemi, kovid-19
Fauci: ABD'de koronavirüs salgınının pandemi aşaması sona erdi
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Beyaz Saray Kovid-19 danışmanı Anthony Fauci, vakalarda hastaneye yatışlarda düşüşe işaret ederek, koronavirüs salgınının ABD'de 'pandemi aşamasının' nihayet sona erdiğini söyledi.
Beyaz Saray Kovid-19 danışmanı Anthony Fauci, PBS NewsHour'a verdiği röportajda Kovid-19 salgınının ABD'deki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Fauci, yaptığı açıklamada, "Kesinlikle şu anda bu ülkede pandemi aşamasından çıktık. Yani, günde 900 bin eni vaka ve onlarca, on ve on binlerce hastaneye yatış ve binlerce ölüm yok. Şu anda düşük bir seviyedeyiz" dedi.
Virüsün ortadan kaldırılamayacağı konusunda uyarıda bulunarak, aralıklı aşılar yoluyla 'çok düşük' bir seviyede tutmanın mümkün olabileceğini savunan Fauci, "Bu her yıl olabilir, bu seviyeyi düşük tutmak için daha uzun olabilir. Ancak şu anda bu ülkede pandemi aşamasında değiliz" ifadelerini kullandı.
Salgına ilişkin olumlu bir tablo çizmeisne rağmen ABD'de ortaya çıkan yeni varyantların ülkeyi karantina gibi kapsamlı kısıtlamalara geri döndürebileceğii dile getiren Fauci, "Bitti diyemeyiz" yorumunu yaptı.
ABD'deki Kovid-19 vakaları, hastaneye yatışlar ve ölümler, Omicron varyantının ortaya çıkmasından bu yana kademeli olarak düşerek son ayların en düşük seviyelerini gördü. Ülkenin üçte biri halihazırda Kovid-19'a karşı tam aşılı.