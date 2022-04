https://tr.sputniknews.com/20220428/fauci-abdde-koronavirus-salgininin-pandemi-asamasi-sona-erdi-1055913463.html

Fauci: ABD'de koronavirüs salgınının pandemi aşaması sona erdi

Fauci: ABD'de koronavirüs salgınının pandemi aşaması sona erdi

Beyaz Saray Kovid-19 danışmanı Anthony Fauci, vakalarda hastaneye yatışlarda düşüşe işaret ederek, koronavirüs salgınının ABD'de 'pandemi aşamasının' nihayet... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T10:22+0300

2022-04-28T10:22+0300

2022-04-28T10:22+0300

koronavirüs

anthony fauci

koronavirüs

pandemi

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043764286_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_0189b22b66a6e87caa2b608fd5fc3722.jpg

Beyaz Saray Kovid-19 danışmanı Anthony Fauci, PBS NewsHour'a verdiği röportajda Kovid-19 salgınının ABD'deki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.Fauci, yaptığı açıklamada, "Kesinlikle şu anda bu ülkede pandemi aşamasından çıktık. Yani, günde 900 bin eni vaka ve onlarca, on ve on binlerce hastaneye yatış ve binlerce ölüm yok. Şu anda düşük bir seviyedeyiz" dedi.Virüsün ortadan kaldırılamayacağı konusunda uyarıda bulunarak, aralıklı aşılar yoluyla 'çok düşük' bir seviyede tutmanın mümkün olabileceğini savunan Fauci, "Bu her yıl olabilir, bu seviyeyi düşük tutmak için daha uzun olabilir. Ancak şu anda bu ülkede pandemi aşamasında değiliz" ifadelerini kullandı.Salgına ilişkin olumlu bir tablo çizmeisne rağmen ABD'de ortaya çıkan yeni varyantların ülkeyi karantina gibi kapsamlı kısıtlamalara geri döndürebileceğii dile getiren Fauci, "Bitti diyemeyiz" yorumunu yaptı.ABD'deki Kovid-19 vakaları, hastaneye yatışlar ve ölümler, Omicron varyantının ortaya çıkmasından bu yana kademeli olarak düşerek son ayların en düşük seviyelerini gördü. Ülkenin üçte biri halihazırda Kovid-19'a karşı tam aşılı.

https://tr.sputniknews.com/20220426/belcika-yuz-binlerce-doz-aldigi-novavax-asisinin-cogunu-kullanmadi-1055869807.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

anthony fauci, koronavirüs, pandemi, kovid-19