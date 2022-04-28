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https://tr.sputniknews.com/20220428/italyada-cocuklar-artik-dogrudan-babalarinin-soyadlarini-almayacak-1055910835.html
İtalya'da çocuklar artık babalarının soyadlarını almak zorunda değil
İtalya'da çocuklar artık babalarının soyadlarını almak zorunda değil
İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM), çocukların otomatik olarak babalarının soyadlarını almasına yönelik düzenlemeyi durdurdu. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T07:30+0300
2022-04-28T07:31+0300
dünya
italya
mahkeme
soyad
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AYM'den bugün yapılan açıklamada, yüksek mahkemenin, çocukların doğrudan babalarının soyadını almasına yönelik tüm kanuni düzenlemeleri gayrimeşru bulduğu belirtildi.Açıklamada, düzenlemenin durdurulduğu kaydedildi.AYM'nin kararında, babanın soyadının çocuklara doğrudan verilmesi kuralının "ayrımcı ve çocuğun kimliğine zarar verici olduğu" belirtildi.Yüksek mahkeme, çocuklara hem annenin hem de babanın soyadının verilmesi ve her iki ebeveynin de soyadının, ailelerin anlaştığı sırayla çocuğa verilmesi gerektiğine hükmetti. Ailelerin, soyadların sıralamasında anlaşamaması halinde kararı bir hakimin vereceği bildirildi.AYM, ebeveynlerin, çocuklarının sadece bir soyadını taşımasında da anlaşabileceğini belirtti.İtalyan basınında "tarihi" olarak nitelenen karar, ülkenin güneyindeki Basilicata bölgesindeki bir çiftin başlattığı yargı sürecinin sonunda alındı.Söz konusu çift, evlenmeden önce doğan çocuklarının annenin soyadını taşıması, üçüncü evlatlarının ise evlilik sonrası olması sebebiyle otomatik olarak babanın soyadını alması dolayısıyla kardeşler arasında farklı soy ismi sıkıntısı yaşanmaması için yargı süreci başlattı. Üçüncü çocuklarının da ilk iki kardeş ile aynı şekilde annenin soyadını taşımasını isteyen çift, alt derece mahkemelerden dönen süreci AYM'ye taşıdı. Yüksek mahkeme bugün çiftin lehine karar verdi.Çiftin avukatı Domenico Pittella, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Bu karardan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu karmaşık ve yorucu yargı sürecine girişen çift ile de az önce görüştük. Duygulandılar, tarihi bir sayfa yazdıklarının farkındalar. Buna her zaman inandılar." dedi.Fırsat Eşitliği Bakanı Elena Bonetti de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, AYM'nin kararının kendilerine bu konuda yasal düzenleme yapılma zamanının geldiğini hatırlattığını ifade etti.Bonetti, soyadı seçiminde eşit sorumluluğa atıf yapılmasına ilişkin yasal düzenleme konusunun siyasetin acil görevi olduğunu kaydetti.İtalyan basını, AYM'nin bu kararıyla "ülkede bir tabunun daha yıkıldığını" yazdı.
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italya, mahkeme, soyad

İtalya'da çocuklar artık babalarının soyadlarını almak zorunda değil

07:30 28.04.2022 (güncellendi: 07:31 28.04.2022)
© AAbaba - çocuk - aile
baba - çocuk - aile - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA
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İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM), çocukların otomatik olarak babalarının soyadlarını almasına yönelik düzenlemeyi durdurdu.
AYM'den bugün yapılan açıklamada, yüksek mahkemenin, çocukların doğrudan babalarının soyadını almasına yönelik tüm kanuni düzenlemeleri gayrimeşru bulduğu belirtildi.
Açıklamada, düzenlemenin durdurulduğu kaydedildi.
AYM'nin kararında, babanın soyadının çocuklara doğrudan verilmesi kuralının "ayrımcı ve çocuğun kimliğine zarar verici olduğu" belirtildi.
Yüksek mahkeme, çocuklara hem annenin hem de babanın soyadının verilmesi ve her iki ebeveynin de soyadının, ailelerin anlaştığı sırayla çocuğa verilmesi gerektiğine hükmetti. Ailelerin, soyadların sıralamasında anlaşamaması halinde kararı bir hakimin vereceği bildirildi.
AYM, ebeveynlerin, çocuklarının sadece bir soyadını taşımasında da anlaşabileceğini belirtti.
İtalyan basınında "tarihi" olarak nitelenen karar, ülkenin güneyindeki Basilicata bölgesindeki bir çiftin başlattığı yargı sürecinin sonunda alındı.
Söz konusu çift, evlenmeden önce doğan çocuklarının annenin soyadını taşıması, üçüncü evlatlarının ise evlilik sonrası olması sebebiyle otomatik olarak babanın soyadını alması dolayısıyla kardeşler arasında farklı soy ismi sıkıntısı yaşanmaması için yargı süreci başlattı. Üçüncü çocuklarının da ilk iki kardeş ile aynı şekilde annenin soyadını taşımasını isteyen çift, alt derece mahkemelerden dönen süreci AYM'ye taşıdı. Yüksek mahkeme bugün çiftin lehine karar verdi.
Çiftin avukatı Domenico Pittella, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Bu karardan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu karmaşık ve yorucu yargı sürecine girişen çift ile de az önce görüştük. Duygulandılar, tarihi bir sayfa yazdıklarının farkındalar. Buna her zaman inandılar." dedi.
Fırsat Eşitliği Bakanı Elena Bonetti de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, AYM'nin kararının kendilerine bu konuda yasal düzenleme yapılma zamanının geldiğini hatırlattığını ifade etti.
Bonetti, soyadı seçiminde eşit sorumluluğa atıf yapılmasına ilişkin yasal düzenleme konusunun siyasetin acil görevi olduğunu kaydetti.
İtalyan basını, AYM'nin bu kararıyla "ülkede bir tabunun daha yıkıldığını" yazdı.
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