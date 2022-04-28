https://tr.sputniknews.com/20220428/kamyonun-arkasina-bagladigi-kopegi-saatlerce-cekti-1055909949.html

Kamyonun arkasına bağladığı köpeği saatlerce çekti

Kamyonun arkasına bağladığı köpeği saatlerce çekti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde küçükbaş hayvanlarını yaylaya götürdüğü kamyonun arkasına bağladığı köpeğiyle yolculuk yapan M.A.'yı fark eden diğer sürücüler... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T03:47+0300

2022-04-28T03:47+0300

2022-04-28T03:47+0300

türkiye

antalya

kamyon

köpek

hayvanlara işkence

hayvanlara şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055909924_0:75:1487:911_1920x0_80_0_0_196cf292b8c2f90c57df6205bd686358.png

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen jandarma, M.A. hakkında adli işlem başlattı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada bir köpeğin kamyonun arkasına bağlanarak sürüklendiği görüntüleri üzerine araştırma başlattı. Diğer araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde köpeğin halsiz halde yürümekte zorlandığı anlar yer aldı.

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, kamyon, köpek, hayvanlara işkence, hayvanlara şiddet