https://tr.sputniknews.com/20220428/kamyonun-arkasina-bagladigi-kopegi-saatlerce-cekti-1055909949.html
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği saatlerce çekti
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği saatlerce çekti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde küçükbaş hayvanlarını yaylaya götürdüğü kamyonun arkasına bağladığı köpeğiyle yolculuk yapan M.A.'yı fark eden diğer sürücüler... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T03:47+0300
2022-04-28T03:47+0300
2022-04-28T03:47+0300
türkiye
antalya
kamyon
köpek
hayvanlara işkence
hayvanlara şiddet
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen jandarma, M.A. hakkında adli işlem başlattı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada bir köpeğin kamyonun arkasına bağlanarak sürüklendiği görüntüleri üzerine araştırma başlattı. Diğer araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde köpeğin halsiz halde yürümekte zorlandığı anlar yer aldı.
türkiye
antalya
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antalya, kamyon, köpek, hayvanlara işkence, hayvanlara şiddet
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği saatlerce çekti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde küçükbaş hayvanlarını yaylaya götürdüğü kamyonun arkasına bağladığı köpeğiyle yolculuk yapan M.A.'yı fark eden diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen jandarma, M.A. hakkında adli işlem başlattı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada bir köpeğin kamyonun arkasına bağlanarak sürüklendiği görüntüleri üzerine araştırma başlattı.
Diğer araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde köpeğin halsiz halde yürümekte zorlandığı anlar yer aldı.