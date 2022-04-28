https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-gun-icinde-19-binden-fazla-kisiyi-tahliye-ettik-1055934832.html
Rusya: Gün içinde 19 binden fazla kişiyi tahliye ettik
Rusya: Gün içinde 19 binden fazla kişiyi tahliye ettik
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında gün içinde kişi Kiev yetkililerinin... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T21:40+0300
2022-04-28T21:40+0300
2022-04-28T22:28+0300
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Mizintsev’in açıklamasına göre Ukraynalı aşırı milliyetçiler, Harkov ve Odessa’daki konut binaları ve okullara atış pozisyonu donanımı ve ağır silahlar yerleştirdi. ‘Kiev, Rusya’nın Liman kentinde sivilleri öldürdüğüne dair provokasyon materyalleri üretiyor’Mizintsev, “Kiev rejimi, Rus ordusunun ayrım gözetmeyen topçu saldırıları neticesinde sivillerin öldüğü iddialarına yönelik provokasyon amaçlı materyaller üretmeye devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) liman kentinde Ukrayna ordusu birlikleri yerleşim yerlerine topçu silahlarıyla ateş açıyor. Bu sırada Ukraynalı ve Batılı haber ajanslarından gazeteciler de güvenli alanlardan drone’lar da kullanarak yıkıma uğrayan sivil altyapıların görüntülerini kaydediyor” ifadelerini kullandı.Çekilen görüntülerin Rusya ordusunun ‘gaddarlığı’ iddialarına ilişkin yalan haberlerde kullanılması ve bunların yakında Batı medyası ile internette yayılması planlanıyor.Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, 5 yabancı ülkenin 90 vatandaşının tahliyesine izin vermeyip onları canlı kalkan olarak kullanmaya devam ettiğini söyledi. Mizintsev ayrıca, “Ukrayna’nın 7 limanında (Herson, Nikolayev, Çernomorsk, Oçakov, Yujnıy ve Mariuopol) 17 ülkeden 75 yabancı gemi hala ayrılamıyor. Kiev’in kendi iç sularında ve karasularında yarattığı bombardman ve yüksek mayın tehlikesi, gemilerin açık denize güvenli bir şekilde çıkışına engel oluyor” ifadelerini kullandı.Mizintsev’in açıklamasına göre özel askeri operasyonun başlangıcından beri Rusya'ya 1 milyon 21 bin 871 kişiyi tahliye edildi. Bunların 187 bin 636’sı çocuk. Ayrıca 2708’i gün içinde olmak üzere 1333 bin 581 özel araç da Rusya sınırını geçti.
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Rusya: Gün içinde 19 binden fazla kişiyi tahliye ettik
21:40 28.04.2022 (güncellendi: 22:28 28.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında gün içinde kişi Kiev yetkililerinin katılımı olmaksızın, Ukrayna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden 19 bin 400’den fazla Rusya'ya tahliye edildi.
Mizintsev’in açıklamasına göre Ukraynalı aşırı milliyetçiler, Harkov ve Odessa’daki konut binaları ve okullara atış pozisyonu donanımı ve ağır silahlar yerleştirdi.
‘Kiev, Rusya’nın Liman kentinde sivilleri öldürdüğüne dair provokasyon materyalleri üretiyor’
Mizintsev, “Kiev rejimi, Rus ordusunun ayrım gözetmeyen topçu saldırıları neticesinde sivillerin öldüğü iddialarına yönelik provokasyon amaçlı materyaller üretmeye devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) liman kentinde Ukrayna ordusu birlikleri yerleşim yerlerine topçu silahlarıyla ateş açıyor. Bu sırada Ukraynalı ve Batılı haber ajanslarından gazeteciler de güvenli alanlardan drone’lar da kullanarak yıkıma uğrayan sivil altyapıların görüntülerini kaydediyor” ifadelerini kullandı.
Çekilen görüntülerin Rusya ordusunun ‘gaddarlığı’ iddialarına ilişkin yalan haberlerde kullanılması ve bunların yakında Batı medyası ile internette yayılması planlanıyor.
Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, 5 yabancı ülkenin 90 vatandaşının tahliyesine izin vermeyip onları canlı kalkan olarak kullanmaya devam ettiğini söyledi.
Mizintsev ayrıca, “Ukrayna’nın 7 limanında (Herson, Nikolayev, Çernomorsk, Oçakov, Yujnıy ve Mariuopol) 17 ülkeden 75 yabancı gemi hala ayrılamıyor. Kiev’in kendi iç sularında ve karasularında yarattığı bombardman ve yüksek mayın tehlikesi, gemilerin açık denize güvenli bir şekilde çıkışına engel oluyor” ifadelerini kullandı.
Mizintsev’in açıklamasına göre özel askeri operasyonun başlangıcından beri Rusya'ya 1 milyon 21 bin 871 kişiyi tahliye edildi. Bunların 187 bin 636’sı çocuk. Ayrıca 2708’i gün içinde olmak üzere 1333 bin 581 özel araç da Rusya sınırını geçti.