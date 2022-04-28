https://tr.sputniknews.com/20220428/yapi-kredi-almanyada-banka-aliyor-1055913313.html

Yapı Kredi, Almanya'da banka alıyor

Yapı Kredi, Almanya'da banka alıyor

Yapı Kredi Bankası, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, 9 milyon euro bedelle banka satın alınmasına karar verdi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T10:12+0300

2022-04-28T10:12+0300

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ekonomi

yapı kredi

almanya

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Yapı Kredi, KAP'a yaptığı bildirimde bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamını alacağını belirtti. Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:"Yönetim Kurulu tarafından; Bankamızın ana stratejileri kapsamında, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG ("BHF") hisselerinin tamamının işlemin kapanış tarihindeki net aktif değeri değişimine bağlı fiyat düzeltmesine tabi olmak koşuluyla yaklaşık 9 milyon Euro bedelle satın alınmasına; bu satın alım işlemine ilişkin Pay Alım ve Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasına; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer tüm resmi başvuruların yapılmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan pay devrinin gerekli yasal izinleri müteakip gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

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yapı kredi, almanya