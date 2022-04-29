https://tr.sputniknews.com/20220429/bankacilik-sektoru-net-kri-632-milyar-tlye-yukseldi-1055955803.html

Bankacılık sektörü net kârı 63.2 milyar TL'ye yükseldi

Bankacılık sektörü net kârı 63.2 milyar TL'ye yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından, Mart 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T15:35+0300

2022-04-29T15:35+0300

2022-04-29T15:35+0300

ekonomi

banka

kar

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Rapora göre, martta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 10 trilyon 158 milyar 52 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 942 milyar 591 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 10,2 oldu.Krediler yüzde 12.3 arttıMartta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 12,3 artarak 5 trilyon 502 milyar 916 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 15,9 yükselerek 1 trilyon 711 milyar 439 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,86 seviyesinde gerçekleşti.Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, martta 2021 sonuna göre yüzde 12,6 artarak 5 trilyon 972 milyar 340 milyon liraya yükseldi.Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 27.9 artışla 913 milyar 19 milyon liraya ulaştı.

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banka, kar