https://tr.sputniknews.com/20220429/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-21-yuzyil-turk-yuzyili-olacak-1055962846.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Askeri savunma sistemlerinde yakaladığımız başarının devam etmesi lazım. Türkiye jet motoru üretir bir hale... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T20:02+0300

2022-04-29T20:02+0300

2022-04-29T20:02+0300

politika

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

1915 çanakkale köprüsü

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Çeşitli programlara katılmak için geldiği Aksaray'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bilgin, Türkiye'nin 2023'e yani cumhuriyetin 100. yılına yaklaştıklarını söyledi.Türkiye'nin son 20 yılda başardıklarını daha başarılı olacak işlere zemin olarak gördüğünü anlatan Bilgin, şöyle konuştu:Bilgin, 2023 kendileri için daha büyük başarılara imza atmaları için başka bir başlangıç olacağını ifade etti.Bu topraklar üzerindeki 1000 yıllık varlığı daha güçlü bir ekonomiye dönüştürmek için çabaladıklarını vurgulayan Bilgin, "Türkiye'nin her alanda yakaladığı başarının devam etmesi gerekiyor. Özellikle askeri savunma sistemlerinde yakaladığımız başarının devam etmesi lazım. Türkiye jet motoru üretir bir hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir durum. Türkiye'den doktora yapan 25 bin öğrenci varmış dünyanın bütün üniversitelerinde. 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı.

1915 çanakkale köprüsü

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türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, 1915 çanakkale köprüsü