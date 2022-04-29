https://tr.sputniknews.com/20220429/fransa-rfi-ve-france-24-yayinlarini-askiya-alan-maliye-tepki-gosterdi-1055938519.html
Fransa, RFI ve France 24 yayınlarını askıya alan Mali'ye tepki gösterdi
Fransa, RFI ve France 24 yayınlarını askıya alan Mali'ye tepki gösterdi
Fransa, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyon kanalının internet sitesinin yayınlarını askıya alan Mali'ye kararını tekrar gözden geçirme çağrısında... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T01:06+0300
2022-04-29T01:06+0300
2022-04-29T01:06+0300
dünya
fransa
mali
france 24
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102050/34/1020503401_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_8a2e7337f0bdfb39ab55f0703a0e2cdd.jpg
Fransız Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki cunta yönetiminin RFI ve France 24 medya kuruluşlarının yayınlarını askıya almasının ciddi endişe kaynağı olduğu belirtildi.Açıklamada, yayınların askıya alınmasının, basın ve ifade özgürlüklerine ciddi bir saldırı teşkil ettiği kaydedildi.Fransa'nın Mali yönetimine 2 medya organı hakkındaki kararını tekrar gözden geçirme çağrısında bulunduğu aktarıldı.Mali'deki İletişim Yüksek Kurumu, dün, RFI ve France 24'ün yayınlarını "kalıcı şekilde askıya aldığını" duyurmuştu.Kurum, Mali ordusunun sivil katliamı yaptığı iddiaları üzerine RFI ve France 24'ün yayınlarını 17 Mart'ta da askıya almıştı.Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger, 8 Şubat'ta Mali'den sınır dışı edilmişti.Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, ocakta yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.
fransa
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102050/34/1020503401_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_875c9f130a79957293cb1f83a6c0b0f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, mali, france 24
Fransa, RFI ve France 24 yayınlarını askıya alan Mali'ye tepki gösterdi
Abone ol
Fransa, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyon kanalının internet sitesinin yayınlarını askıya alan Mali'ye kararını tekrar gözden geçirme çağrısında bulundu.
Fransız Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki cunta yönetiminin RFI ve France 24 medya kuruluşlarının yayınlarını askıya almasının ciddi endişe kaynağı olduğu belirtildi.
Açıklamada, yayınların askıya alınmasının, basın ve ifade özgürlüklerine ciddi bir saldırı teşkil ettiği kaydedildi.
Fransa'nın Mali yönetimine 2 medya organı hakkındaki kararını tekrar gözden geçirme çağrısında bulunduğu aktarıldı.
Mali'deki İletişim Yüksek Kurumu, dün, RFI ve France 24'ün yayınlarını "kalıcı şekilde askıya aldığını" duyurmuştu.
Kurum, Mali ordusunun sivil katliamı yaptığı iddiaları üzerine RFI ve France 24'ün yayınlarını 17 Mart'ta da askıya almıştı.
Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger, 8 Şubat'ta Mali'den sınır dışı edilmişti.
Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, ocakta yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.