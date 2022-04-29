https://tr.sputniknews.com/20220429/fransa-rfi-ve-france-24-yayinlarini-askiya-alan-maliye-tepki-gosterdi-1055938519.html

Fransa, RFI ve France 24 yayınlarını askıya alan Mali'ye tepki gösterdi

Fransa, RFI ve France 24 yayınlarını askıya alan Mali'ye tepki gösterdi

Fransa, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyon kanalının internet sitesinin yayınlarını askıya alan Mali'ye kararını tekrar gözden geçirme çağrısında... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T01:06+0300

2022-04-29T01:06+0300

2022-04-29T01:06+0300

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Fransız Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki cunta yönetiminin RFI ve France 24 medya kuruluşlarının yayınlarını askıya almasının ciddi endişe kaynağı olduğu belirtildi.Açıklamada, yayınların askıya alınmasının, basın ve ifade özgürlüklerine ciddi bir saldırı teşkil ettiği kaydedildi.Fransa'nın Mali yönetimine 2 medya organı hakkındaki kararını tekrar gözden geçirme çağrısında bulunduğu aktarıldı.Mali'deki İletişim Yüksek Kurumu, dün, RFI ve France 24'ün yayınlarını "kalıcı şekilde askıya aldığını" duyurmuştu.Kurum, Mali ordusunun sivil katliamı yaptığı iddiaları üzerine RFI ve France 24'ün yayınlarını 17 Mart'ta da askıya almıştı.Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger, 8 Şubat'ta Mali'den sınır dışı edilmişti.Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, ocakta yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.

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