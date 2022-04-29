https://tr.sputniknews.com/20220429/pilotun-kokpitte-sigara-yakmasinin-ucak-kazasina-yol-actigi-iddiasi-misirda-tartisma-yaratti-1055939643.html

Pilotun kokpitte sigara yakmasının uçak kazasına yol açtığı iddiası Mısır'da tartışma yarattı

Pilotun kokpitte sigara yakmasının uçak kazasına yol açtığı iddiası Mısır'da tartışma yarattı

Mısır havayolu şirketi EgypAir'a ait Paris-Kahire seferini düzenleyen uçağın 2016'da düşmesine pilotun kokpitte sigara yakmasının neden olduğu iddiaları... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T02:08+0300

2022-04-29T02:08+0300

2022-04-29T02:08+0300

dünya

egypt air

mısır

uçak kazası

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Mısır merkezli "Sada el-Beled" haber sitesine konuşan, kazada ölen pilota yakın bir kaynak, pilotun kesinlikle sigara kullanmadığını, dış basında yer alan iddiaların yanlış, mantıksız olduğunu ve soruşturma sonuçlarıyla çeliştiğini belirtti.Batı medyasında yer alan iddiaları "spekülasyon" olarak nitelendiren kaynak, bu iddiaların, Mısır Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde yapılan açıklamayla uyuşmadığını kaydetti.Uçak kazası hakkında resmi rapor yayımlama hakkına sahip tek makamın Mısır Başsavcılığı olduğunu belirten kaynak, "Uçak kazasının soruşturma dosyası henüz kapanmış değil. Başsavcılık tarafından soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.Haberde ayrıca uçak kazası dosyasının, 2019'da Fransa tarafından yapılan soruşturmanın neticesinde kamuoyuyla paylaşılan raporun ardından, havayolu şirketince tamamen Mısır Başsavcılığına teslim edildiği bildirildi.Söz konusu iddialar hakkında henüz yetkili makamlardan resmi açıklama yapılmadı.Ne olmuştu?Son günlerde Batı merkezli bazı sitelerde yer alan haberlerde, 2016'da Paris-Kahire seferini düzenleyen EgyptAir'a ait MS804 sefer sayılığı uçağın düşmesine, pilotun kokpitte sigara yakmasının neden olduğu iddia edilmişti. Haberlerde, pilotun kokpitte yaktığı sigaranın, acil durum maskesinden sızan oksijenle tepkimeye girerek bir patlamaya yol açtığı öne sürülmüştü.Uçağın Yunanistan'ın Girit Adası'na düşmesi sonucu, 15'i Fransa uyruklu toplam 66 kişi yaşamını yitirmişti.

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egypt air, mısır, uçak kazası