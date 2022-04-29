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'Şeriat çağrısı' yapılan protestoya ilişkin Valilikten açıklama: Adli tahkikat devam ediyor
'Şeriat çağrısı' yapılan protestoya ilişkin Valilikten açıklama: Adli tahkikat devam ediyor
Şanlıurfa Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T05:35+0300
2022-04-29T05:38+0300
türkiye
şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
şeriat
protesto
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Kentin simgesi olan Balıklıgöl’de, Kadir Gecesinde bir grup meydanda toplanarak üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı siyah bayrak açtı ve şeriat çağrısında bulundu. İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri kınandı. Protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.Şanlıurfa Valiliği, tepkiye yol açan videoyla ilgili açıklama yaptı. Olaya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şeriat, protesto

'Şeriat çağrısı' yapılan protestoya ilişkin Valilikten açıklama: Adli tahkikat devam ediyor

05:35 29.04.2022 (güncellendi: 05:38 29.04.2022)
© DHAŞanlıurfa Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© DHA
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Şanlıurfa Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.
Kentin simgesi olan Balıklıgöl’de, Kadir Gecesinde bir grup meydanda toplanarak üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı siyah bayrak açtı ve şeriat çağrısında bulundu. İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri kınandı. Protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.
Şanlıurfa Valiliği, tepkiye yol açan videoyla ilgili açıklama yaptı. Olaya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"27.04.2022 Çarşamba günü Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah Camiinde kılınan teravih namazı çıkışında yaklaşık 200 kişiden oluşan bir grup tarafından 21.30- 21:50 saatleri arasında İsrail’i kınama amacıyla basın açıklaması yapılmış ve okunan duaların ardından, topluluğun emniyet güçlerimizin uyarıları üzerine dağılmaları sağlanmıştır. Basın açıklaması sırasında meydana geldiği iddia edilen ve sosyal medya platformlarında dile getirilen hususlarla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir."
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