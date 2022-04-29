https://tr.sputniknews.com/20220429/seriat-cagrisi-yapilan-protestoya-iliskin-valilikten-aciklama-adli-tahkikat-devam-ediyor-1055940780.html

'Şeriat çağrısı' yapılan protestoya ilişkin Valilikten açıklama: Adli tahkikat devam ediyor

'Şeriat çağrısı' yapılan protestoya ilişkin Valilikten açıklama: Adli tahkikat devam ediyor

Şanlıurfa Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T05:35+0300

2022-04-29T05:35+0300

2022-04-29T05:38+0300

türkiye

şanlıurfa

şanlıurfa valiliği

şeriat

protesto

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Kentin simgesi olan Balıklıgöl’de, Kadir Gecesinde bir grup meydanda toplanarak üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı siyah bayrak açtı ve şeriat çağrısında bulundu. İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri kınandı. Protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.Şanlıurfa Valiliği, tepkiye yol açan videoyla ilgili açıklama yaptı. Olaya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şeriat, protesto