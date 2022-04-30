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Buda'nın doğum günü 'Lotus Fener Festivali' ile kutlanıyor
Buda'nın doğum günü 'Lotus Fener Festivali' ile kutlanıyor
Güney Kore‘de her sene Buda‘nın doğum günü onuruna düzenlenen festival bu sene de renkli görüntüler oluşturdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
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Buda'nın doğum günü 'Lotus Fener Festivali' ile kutlanıyor

16:24 30.04.2022 (güncellendi: 16:28 30.04.2022)
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Güney Kore‘de her sene Buda‘nın doğum günü onuruna düzenlenen festival bu sene de renkli görüntüler oluşturdu.
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Kıyafetlerini ve fenerlerini alan katılımcılar, Lotus Fener Festivali kapsamında 30 Nisan 2022'de Seul'de bir fener geçit töreni sırasında yürüyüş düzenledi.

Kıyafetlerini ve fenerlerini alan katılımcılar, Lotus Fener Festivali kapsamında 30 Nisan 2022&#x27;de Seul&#x27;de bir fener geçit töreni sırasında yürüyüş düzenledi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Kıyafetlerini ve fenerlerini alan katılımcılar, Lotus Fener Festivali kapsamında 30 Nisan 2022'de Seul'de bir fener geçit töreni sırasında yürüyüş düzenledi.

© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Bu geleneksel festivalin tarihi, Budizmin Kore yarımadasında yayılmaya başladığı zaman dayanıyor.

Bu geleneksel festivalin tarihi, Budizmin Kore yarımadasında yayılmaya başladığı zaman dayanıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Bu geleneksel festivalin tarihi, Budizmin Kore yarımadasında yayılmaya başladığı zaman dayanıyor.

© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Buda’nın doğum günü Çin takvimine göre hesaplandığından her sene farklı bir zamana denk geliyor.

Buda’nın doğum günü Çin takvimine göre hesaplandığından her sene farklı bir zamana denk geliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Buda’nın doğum günü Çin takvimine göre hesaplandığından her sene farklı bir zamana denk geliyor.

© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Festival ise bir nevi uluslararası Budizm fuarına dönüşmüş durumda.

Festival ise bir nevi uluslararası Budizm fuarına dönüşmüş durumda. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Festival ise bir nevi uluslararası Budizm fuarına dönüşmüş durumda.

© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Güney Kore'de nüfusunun üçte birinin Budist olmasıyla nedeni ile bu festival de önemli bir yer tutuyor.

Güney Kore&#x27;de nüfusunun üçte birinin Budist olmasıyla nedeni ile bu festival de önemli bir yer tutuyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE

Güney Kore'de nüfusunun üçte birinin Budist olmasıyla nedeni ile bu festival de önemli bir yer tutuyor.

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