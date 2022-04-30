Buda'nın doğum günü 'Lotus Fener Festivali' ile kutlanıyor

Kıyafetlerini ve fenerlerini alan katılımcılar, Lotus Fener Festivali kapsamında 30 Nisan 2022'de Seul'de bir fener geçit töreni sırasında yürüyüş düzenledi.
Kıyafetlerini ve fenerlerini alan katılımcılar, Lotus Fener Festivali kapsamında 30 Nisan 2022'de Seul'de bir fener geçit töreni sırasında yürüyüş düzenledi.
Bu geleneksel festivalin tarihi, Budizmin Kore yarımadasında yayılmaya başladığı zaman dayanıyor.
Bu geleneksel festivalin tarihi, Budizmin Kore yarımadasında yayılmaya başladığı zaman dayanıyor.
Buda’nın doğum günü Çin takvimine göre hesaplandığından her sene farklı bir zamana denk geliyor.
Buda’nın doğum günü Çin takvimine göre hesaplandığından her sene farklı bir zamana denk geliyor.
Festival ise bir nevi uluslararası Budizm fuarına dönüşmüş durumda.
Festival ise bir nevi uluslararası Budizm fuarına dönüşmüş durumda.
Güney Kore'de nüfusunun üçte birinin Budist olmasıyla nedeni ile bu festival de önemli bir yer tutuyor.
Güney Kore'de nüfusunun üçte birinin Budist olmasıyla nedeni ile bu festival de önemli bir yer tutuyor.