https://tr.sputniknews.com/20220430/erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1055980441.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün aranın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T17:26+0300
2022-04-30T17:26+0300
2022-04-30T17:26+0300
antonio guteres
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki duruma dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.Erdoğan, görüşmede, gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.
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antonio guteres, recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün aranın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki duruma dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.
Erdoğan, görüşmede, gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.