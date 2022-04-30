https://tr.sputniknews.com/20220430/hindistanda-sputnik-lighti-kovide-karsi-takviye-edici-asi-olarak-kullanilma-tavsiyesi-1055985135.html
Hindistan’da Sputnik Light’ı Kovid’e karşı takviye edici aşı olarak kullanılma tavsiyesi
Hindistan’da Sputnik Light’ı Kovid’e karşı takviye edici aşı olarak kullanılma tavsiyesi
Hindistan’da Rus Sputnik V aşısının iki bileşeninden sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasının tavsiye edildiği bildirildi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T22:13+0300
2022-04-30T22:13+0300
2022-04-30T22:13+0300
koronavirüs
hindistan
koronavirüs
kovid-19
sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1044986547_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_5765a2d7affd4758f3081d0fbbc7b2c3.jpg
Yerel ANI haber ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hindistan Bağışıklama Ulusal Teknik Danışma Grubu (NTAGI), Rus Sputnik V aşısının iki bileşeni uygulandıktan sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasını tavsiye etti.Ajansa bilgi veren kaynak, “NTAGI Daimi Teknik Alt Komitesi, cuma günkü toplantısında Sputnik V aşısının ilk dozundaki bileşenin aynısına sahip olan Sputnik Light aşısının takviye dozu olarak kullanılmasını tavsiye etti” ifadelerini kullandı.Daha önce RDIF, Hindistan'ın en büyük ilaç üreticileri olan Gland Pharma, Hetero Biopharma, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech şirketleri ile toplamda 850 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzalamıştı.Geçen martta ise Hetero Biopharma, Hindistan'da tek bileşenli Sputnik Light’ı üretmek ve pazarlamak için izin alan ilk şirket oldu.Aşının geliştiricisi Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’ne göre, Sputnik Light tüm diğer aşılarla uygulandığında yüksek oranda güvenli olduğunu gösterdi ve hiçbir ciddi yan etkiye rastlanmadı.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1044986547_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_382c2e7414abede5b9bedbdc0fc1907a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, koronavirüs, kovid-19, sputnik v
Hindistan’da Sputnik Light’ı Kovid’e karşı takviye edici aşı olarak kullanılma tavsiyesi
Abone ol
Hindistan’da Rus Sputnik V aşısının iki bileşeninden sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasının tavsiye edildiği bildirildi.
Yerel ANI haber ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hindistan Bağışıklama Ulusal Teknik Danışma Grubu (NTAGI), Rus Sputnik V aşısının iki bileşeni uygulandıktan sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasını tavsiye etti.
Ajansa bilgi veren kaynak, “NTAGI Daimi Teknik Alt Komitesi, cuma günkü toplantısında Sputnik V aşısının ilk dozundaki bileşenin aynısına sahip olan Sputnik Light aşısının takviye dozu olarak kullanılmasını tavsiye etti” ifadelerini kullandı.
Daha önce RDIF, Hindistan'ın en büyük ilaç üreticileri olan Gland Pharma, Hetero Biopharma, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech şirketleri ile toplamda 850 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzalamıştı.
Geçen martta ise Hetero Biopharma, Hindistan'da tek bileşenli Sputnik Light’ı üretmek ve pazarlamak için izin alan ilk şirket oldu.
Aşının geliştiricisi Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’ne göre, Sputnik Light tüm diğer aşılarla uygulandığında yüksek oranda güvenli olduğunu gösterdi ve hiçbir ciddi yan etkiye rastlanmadı.