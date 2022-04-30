https://tr.sputniknews.com/20220430/hindistanda-sputnik-lighti-kovide-karsi-takviye-edici-asi-olarak-kullanilma-tavsiyesi-1055985135.html

Hindistan’da Sputnik Light’ı Kovid’e karşı takviye edici aşı olarak kullanılma tavsiyesi

Hindistan’da Sputnik Light’ı Kovid’e karşı takviye edici aşı olarak kullanılma tavsiyesi

Hindistan’da Rus Sputnik V aşısının iki bileşeninden sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasının tavsiye edildiği bildirildi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T22:13+0300

2022-04-30T22:13+0300

2022-04-30T22:13+0300

koronavirüs

hindistan

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Yerel ANI haber ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hindistan Bağışıklama Ulusal Teknik Danışma Grubu (NTAGI), Rus Sputnik V aşısının iki bileşeni uygulandıktan sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasını tavsiye etti.Ajansa bilgi veren kaynak, “NTAGI Daimi Teknik Alt Komitesi, cuma günkü toplantısında Sputnik V aşısının ilk dozundaki bileşenin aynısına sahip olan Sputnik Light aşısının takviye dozu olarak kullanılmasını tavsiye etti” ifadelerini kullandı.Daha önce RDIF, Hindistan'ın en büyük ilaç üreticileri olan Gland Pharma, Hetero Biopharma, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech şirketleri ile toplamda 850 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzalamıştı.Geçen martta ise Hetero Biopharma, Hindistan'da tek bileşenli Sputnik Light’ı üretmek ve pazarlamak için izin alan ilk şirket oldu.Aşının geliştiricisi Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’ne göre, Sputnik Light tüm diğer aşılarla uygulandığında yüksek oranda güvenli olduğunu gösterdi ve hiçbir ciddi yan etkiye rastlanmadı.

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hindistan, koronavirüs, kovid-19, sputnik v