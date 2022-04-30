Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220430/hindistanda-sputnik-lighti-kovide-karsi-takviye-edici-asi-olarak-kullanilma-tavsiyesi-1055985135.html
Hindistan’da Sputnik Light’ı Kovid’e karşı takviye edici aşı olarak kullanılma tavsiyesi
Hindistan’da Sputnik Light’ı Kovid’e karşı takviye edici aşı olarak kullanılma tavsiyesi
Hindistan’da Rus Sputnik V aşısının iki bileşeninden sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasının tavsiye edildiği bildirildi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T22:13+0300
2022-04-30T22:13+0300
koronavirüs
hindistan
koronavirüs
kovid-19
sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1044986547_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_5765a2d7affd4758f3081d0fbbc7b2c3.jpg
Yerel ANI haber ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hindistan Bağışıklama Ulusal Teknik Danışma Grubu (NTAGI), Rus Sputnik V aşısının iki bileşeni uygulandıktan sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasını tavsiye etti.Ajansa bilgi veren kaynak, “NTAGI Daimi Teknik Alt Komitesi, cuma günkü toplantısında Sputnik V aşısının ilk dozundaki bileşenin aynısına sahip olan Sputnik Light aşısının takviye dozu olarak kullanılmasını tavsiye etti” ifadelerini kullandı.Daha önce RDIF, Hindistan'ın en büyük ilaç üreticileri olan Gland Pharma, Hetero Biopharma, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech şirketleri ile toplamda 850 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzalamıştı.Geçen martta ise Hetero Biopharma, Hindistan'da tek bileşenli Sputnik Light’ı üretmek ve pazarlamak için izin alan ilk şirket oldu.Aşının geliştiricisi Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’ne göre, Sputnik Light tüm diğer aşılarla uygulandığında yüksek oranda güvenli olduğunu gösterdi ve hiçbir ciddi yan etkiye rastlanmadı.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1044986547_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_382c2e7414abede5b9bedbdc0fc1907a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, koronavirüs, kovid-19, sputnik v

Hindistan’da Sputnik Light’ı Kovid’e karşı takviye edici aşı olarak kullanılma tavsiyesi

22:13 30.04.2022
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Hindistan’da Rus Sputnik V aşısının iki bileşeninden sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasının tavsiye edildiği bildirildi.
Yerel ANI haber ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hindistan Bağışıklama Ulusal Teknik Danışma Grubu (NTAGI), Rus Sputnik V aşısının iki bileşeni uygulandıktan sonra takviye doz olarak Sputnik Light aşısının kullanılmasını tavsiye etti.
Ajansa bilgi veren kaynak, “NTAGI Daimi Teknik Alt Komitesi, cuma günkü toplantısında Sputnik V aşısının ilk dozundaki bileşenin aynısına sahip olan Sputnik Light aşısının takviye dozu olarak kullanılmasını tavsiye etti” ifadelerini kullandı.
Daha önce RDIF, Hindistan'ın en büyük ilaç üreticileri olan Gland Pharma, Hetero Biopharma, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech şirketleri ile toplamda 850 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzalamıştı.
Geçen martta ise Hetero Biopharma, Hindistan'da tek bileşenli Sputnik Light’ı üretmek ve pazarlamak için izin alan ilk şirket oldu.
Aşının geliştiricisi Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’ne göre, Sputnik Light tüm diğer aşılarla uygulandığında yüksek oranda güvenli olduğunu gösterdi ve hiçbir ciddi yan etkiye rastlanmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала