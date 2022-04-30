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Memur-Sen'den 1 Mayıs bildirisi: Onaylanmayan sözleşmelerinin bir an önce onaylanmasını bekliyoruz
Memur-Sen'den 1 Mayıs bildirisi: Onaylanmayan sözleşmelerinin bir an önce onaylanmasını bekliyoruz
Memur Sendikaları Konfederasyonu, 1 Mayıs bildirisi yayımladı. Emeğin sermayeden güçlü olduğu kaydedilen bildiride, kamu görevlileri ve işçilerinin refahını... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T12:06+0300
2022-04-30T12:06+0300
türkiye
memur-sen
1 mayıs
istikrar
ekonomi
sözleşme
şiddet
taciz
hukukun üstünlüğü
sosyal adaletsizlik
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Memur-Sen'in yayınladığı bildiride İstikrarlı ekonomik büyüme, çevresel duyarlılık, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğünün uyumlu şekilde birleştirilmesi gerektiğine değinilen bildiride, gelecek nesillerin refahını da gözeterek istihdam oluşturan, yoksulluğu azaltan ve adil gelir dağılımını sağlayan sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekildi.'Henüz onaylanmayan sözleşmelerinin ülkemizce bir an önce onaylanmasını bekliyoruz'Kamu personeli ve işçilerinin haklarının iyileştirilmesine ilişkin taleplere de yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220413/memur-sendikasi-arastirmasi-bir-kisi-icin-yoksulluk-siniri-6-bin-184-lira-1055541662.html
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memur-sen, 1 mayıs, istikrar, ekonomi, sözleşme, şiddet, taciz, hukukun üstünlüğü, sosyal adaletsizlik

Memur-Sen'den 1 Mayıs bildirisi: Onaylanmayan sözleşmelerinin bir an önce onaylanmasını bekliyoruz

12:06 30.04.2022
© AA / Ali Balıkçı Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AA / Ali Balıkçı
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Memur Sendikaları Konfederasyonu, 1 Mayıs bildirisi yayımladı. Emeğin sermayeden güçlü olduğu kaydedilen bildiride, kamu görevlileri ve işçilerinin refahını esas alan, sömürüye karşı kamu görevlilerinin ve çalışanların haklarını koruyan, büyüme ve refahını çalışanlarıyla paylaşan ve onların yararını önemseyen toplumsal düzenin öncelenmesi istendi.
Memur-Sen'in yayınladığı bildiride İstikrarlı ekonomik büyüme, çevresel duyarlılık, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğünün uyumlu şekilde birleştirilmesi gerektiğine değinilen bildiride, gelecek nesillerin refahını da gözeterek istihdam oluşturan, yoksulluğu azaltan ve adil gelir dağılımını sağlayan sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekildi.

'Henüz onaylanmayan sözleşmelerinin ülkemizce bir an önce onaylanmasını bekliyoruz'

Kamu personeli ve işçilerinin haklarının iyileştirilmesine ilişkin taleplere de yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:
"İnsana yakışır iş ve çalışma koşullarının oluşturulması amacıyla Avrupa Sosyal Şartı'na konulan çekincelerin kaldırılmasını, ILO'nun Toplu Pazarlık Sözleşmesi, Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme gibi henüz onaylanmayan sözleşmelerinin ülkemizce bir an önce onaylanmasını bekliyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza daha fazla refah, ülkemize daha fazla huzur, daha fazla demokrasi ve özgürlük, milletimize daha derin bir kardeşlik ve dünya mazlumlarına daha çok destek için sendikacılık yapmaya devam edeceğiz. Yaşasın bayramımız, yaşasın emek ve dayanışma günümüz, yaşasın örgütlü gücümüz, yaşasın 1 Mayıs."
Meyve - Pazar - Alışveriş - Yoksulluk Sınırı - Fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
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