Memur-Sen'den 1 Mayıs bildirisi: Onaylanmayan sözleşmelerinin bir an önce onaylanmasını bekliyoruz

"İnsana yakışır iş ve çalışma koşullarının oluşturulması amacıyla Avrupa Sosyal Şartı'na konulan çekincelerin kaldırılmasını, ILO'nun Toplu Pazarlık Sözleşmesi, Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme gibi henüz onaylanmayan sözleşmelerinin ülkemizce bir an önce onaylanmasını bekliyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza daha fazla refah, ülkemize daha fazla huzur, daha fazla demokrasi ve özgürlük, milletimize daha derin bir kardeşlik ve dünya mazlumlarına daha çok destek için sendikacılık yapmaya devam edeceğiz. Yaşasın bayramımız, yaşasın emek ve dayanışma günümüz, yaşasın örgütlü gücümüz, yaşasın 1 Mayıs."