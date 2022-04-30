Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220430/saglik-bakani-koca-toplam-aktif-vaka-sayisi-17-bin-259dur-1055983381.html
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam aktif Kovid-19 vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu bildirdi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T20:49+0300
2022-04-30T20:54+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559730_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_c1c375922f0217eca8b1085c84b3a1b1.jpg
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini belirterek, "Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur" bilgisini verdi.İyileşen sayılarının yeni vakaların üzerinde olduğunu ifade eden Koca, "Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha ağır ve Kovid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559730_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_b8ada6a7d07bf0e88b9d76d85ab1acd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19

Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

20:49 30.04.2022 (güncellendi: 20:54 30.04.2022)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam aktif Kovid-19 vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini belirterek, "Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur" bilgisini verdi.
İyileşen sayılarının yeni vakaların üzerinde olduğunu ifade eden Koca, "Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha ağır ve Kovid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала