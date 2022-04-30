https://tr.sputniknews.com/20220430/saglik-bakani-koca-toplam-aktif-vaka-sayisi-17-bin-259dur-1055983381.html

Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam aktif Kovid-19 vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu bildirdi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T20:49+0300

2022-04-30T20:49+0300

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koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini belirterek, "Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur" bilgisini verdi.İyileşen sayılarının yeni vakaların üzerinde olduğunu ifade eden Koca, "Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha ağır ve Kovid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19