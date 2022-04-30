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Savcı Sayan: Ben 3 kişinin işine son verdim, üçü de sülaleme küfür etti
Savcı Sayan: Ben 3 kişinin işine son verdim, üçü de sülaleme küfür etti
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “İstanbul (Büyükşehir Belediyesi) şeref sözü vermişti ve 40 bin işçi attı. Ben burada 3 işçinin işine son verdim. 3 işçi de... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır iftarda bir araya gelemediği belediye çalışanlarıyla buluştu.Belediye başkanlığına başladığı dönem kimseyi işten atmayacağını söylediğini ifade eden Sayan, "İstanbul (Büyükşehir Belediyesi) şeref sözü vermişti ve 40 bin işçi attı. Ben burada 3 işçinin işine son verdim. 3 işçi de sosyal medyada benim anneme, babama, dedeme ve sülaleme küfür etti. Hepinizin sosyal medya hesapları var ve belediyenizin hizmetlerini paylaşmanız lazım. Ama ben halen görüyorum, adam benim zabıtam gitmiş başka bir partinin il başkanı olmuş ve gece gündüz Whatsapp durumunda bana küfrediyor. Bunlar hoş şey değil" diye konuştu
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savcı sayan, iftar, ağrı

Savcı Sayan: Ben 3 kişinin işine son verdim, üçü de sülaleme küfür etti

00:01 30.04.2022 (güncellendi: 00:05 30.04.2022)
© İHA / MERVE GÖKBAKANAğrı Belediye Başkanı Sayan: Erdoğan'dan önce bu topraklarda işkence sesleri yükseliyordu
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Erdoğan'dan önce bu topraklarda işkence sesleri yükseliyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© İHA / MERVE GÖKBAKAN
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “İstanbul (Büyükşehir Belediyesi) şeref sözü vermişti ve 40 bin işçi attı. Ben burada 3 işçinin işine son verdim. 3 işçi de sosyal medyada benim anneme, babama, dedeme ve sülaleme küfür etti” iddiasında bulundu.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır iftarda bir araya gelemediği belediye çalışanlarıyla buluştu.

Belediye başkanlığına başladığı dönem kimseyi işten atmayacağını söylediğini ifade eden Sayan, "İstanbul (Büyükşehir Belediyesi) şeref sözü vermişti ve 40 bin işçi attı. Ben burada 3 işçinin işine son verdim. 3 işçi de sosyal medyada benim anneme, babama, dedeme ve sülaleme küfür etti. Hepinizin sosyal medya hesapları var ve belediyenizin hizmetlerini paylaşmanız lazım. Ama ben halen görüyorum, adam benim zabıtam gitmiş başka bir partinin il başkanı olmuş ve gece gündüz Whatsapp durumunda bana küfrediyor. Bunlar hoş şey değil" diye konuştu
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