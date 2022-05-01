https://tr.sputniknews.com/20220501/ak-partili-canikli-butun-bu-catisma-ortaminda-turkiye-bir-baris-adasi-gibi-parliyor-1055987288.html

AK Partili Canikli: Bütün bu çatışma ortamında Türkiye bir barış adası gibi parlıyor

AK Partili Canikli: Bütün bu çatışma ortamında Türkiye bir barış adası gibi parlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhteşem bir denge politikası ile bütün bu coğrafyada Türkiye'yi bir... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T00:08+0300

2022-05-01T00:08+0300

2022-05-01T00:08+0300

türkiye

nurettin canikli

türkiye

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Partisinin Mersin İl Başkanlığınca Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Canikli, Türkiye'nin her tarafında millet olarak Ramazan'ı huzur ve barış içerisinde idrak ettiklerini söyledi.Türkiye'nin çok mükemmel, zengin, her şeyin yetiştiği ve insanların huzur içerisinde hayatlarını idame ettirebildiği güvenli bir ülke olduğunu belirten Canikli, "Can güvenliği olmazsa hiçbir şeyin bir anlamı yok. Eğer yaşadığınız bölgede, coğrafyada sokağa çıkarken çocuklarımız akşam eve sağ salim dönebilir mi kuşkusu, korkusu ve kaygısı var ise orada yaşamak gerçekten çok zordur, eziyettir. Bugün çok şükür Türkiye'nin 780 bin kilometre karesinde, her karış toprağında 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı huzur içerisinde, hiçbir can güvenliği problemi olmadan yaşayabiliyor. Bugün böyle ama 25 yıl önce, 30 yıl önce böyle değildi. Komşularımız da böyle değildi. Suriye'ye bakın, Irak'a bakın, Rusya'ya bakın, Ukrayna'ya bakın. Onun için barış içerisinde yaşamak çok büyük bir nimettir" diye konuştu.'İktidarda farklı bir anlayış görevde olmuş olsaydı, Rusya ile karşı karşıya gelebilirdi'Bu barış ortamının durduk yerde oluşmadığını, bu ortamı tesis etmenin oldukça zor bir iş olduğunu kaydeden Canikli, "Hele etrafımızda çatışmanın, kavganın, savaşın hiç eksik olmadığı bir coğrafyada Türkiye'yi bir barış adası olarak muhafaza edebilmek kolay değil. Siyaset yapmayacağım ama bunun ne kadar önemli bir kıymet olduğunu bir örnekle paylaşmak istiyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir açıklama yaptı. Açıklaması şu, 'Türkiye Rusya'ya karşı daha keskin, daha sert bir tavır içerisinde olmalı' diyor. Bunu söyleyen kim? Meral Akşener. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında bunu daha anlaşılabilir bir dile çevirdiğiniz zaman anlamı şudur; Akşener, 'Türkiye, Rusya'ya savaş ilan etsin' diyor. Evet, anlamı bu. Bunu birileri adına yapıyor. Buradan şunu söylemek istiyorum; Allah korusun bugün iktidarda böyle bir anlayış görevde olmuş olsaydı, çok güzel ilişkiler kurduğu Rusya ile karşı karşıya gelebilirdi" ifadelerini kullandı.'Denge politikası Türkiye'yi yıldız yaptı'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhteşem bir denge politikası ile bütün bu coğrafyada Türkiye'yi bir yıldız yaptığını ifade eden Canikli, "Her tarafta kan gövdeyi götürüyor, çatışmalar, kargaşa, sıkıntı. Ama Türkiye bir cazibe merkezi. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu herkes söylüyor. Çünkü her yıl on binlerce başka ülkelerden insan Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de gayrimenkul satın alıyor, konut satın alıyor, iş yeri satın alıyor. Düşünün, geleceğine güvenmediğiniz bir ülkede gidip bir konut satın alır mısınız? Orada yaşar mısınız? Yaşamak için o ülkeye gider misiniz? Can güvenliğinde problem olsa, ekonomik olarak gerekli zenginliğe sahip olmasa, siz gidip orada yatırım yapar mısınız? Orada yaşamak ister misiniz? İstemezsiniz ama Türkiye'de her yıl on binlerce insan bu ülkeye yatırım yapıyor. Çünkü huzur içerisinde yaşayabiliyor, ekonomisine güveniyor, bu ülkeye güveniyor, bu ülkenin geleceğine güveniyor. Bütün bu çatışma ortamında bir barış adası gibi Türkiye parlıyor" şeklinde konuştu.'Yüksek enflasyona rağmen Türkiye geçen yıl yüzde 11 büyüdü'Türkiye'nin hiçbir zaman sorunsuz bir dönem yaşamadığını ama o sıkıntıların bir bir aşıldığını bugün de bazı sıkıntılar olduğunu söyleyen Canikli, şöyle devam etti:AK Parti iktidarının bundan önce yaşanan sıkıntıları aştığı gibi şu anda yaşanan enflasyon problemini de en kısa sürede aşacağını vurgulayan Canikli, ama bu sorunlar halledilene kadar da özellikle dar gelirli vatandaşların zarar görmemesi için gereken her türlü tedbirin alındığını ve politikaların hayata geçirildiğini söyledi.'4 ülkede asker bulunduruyoruz'Şu anda Türkiye'nin 4 farklı ülkede asker bulundurduğunu belirten Canikli, şu ifadeleri kullandı:

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nurettin canikli, türkiye