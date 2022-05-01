Bakan Soylu'dan Trabzonspor'a tebrik

"Ama bir teşekkürümüz daha var o da kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Trabzon'a muhteşem bir stat hediye etti ve Trabzon bu muhteşem statta bugün muhteşem bir şampiyonluk yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz. Sağ olsun, var olsun ve bugünkü muhteşem ambiyansı, muhteşem atmosferi inşallah kendisi takip etti, hem bizi tebrik etti hem de Sayın Başkanı tebrik etti. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah."