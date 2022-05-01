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Bakan Soylu'dan Trabzonspor'a tebrik
Bakan Soylu'dan Trabzonspor'a tebrik
İçişleri Bakanı Soylu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı. Bakan Soylu, "bir teşekkürümüz... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
süleyman soylu
trabzonspor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maç sonu gazetecilere, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda kendisinin 15 yaşında olduğunu söyledi.Aradan uzunca bir süre geçtiğini dile getiren Soylu, "Şehrin spora ve futbola olan hassasiyetini yıllardan beri hep beraber biliyoruz. Hem Trabzonsporluya hem Trabzonluya hem de gönlünde Trabzonspor olan herkese bu şampiyonluk hayırlı olsun" dedi.Özellikle Trabzonspor'un şampiyonluğunda futbolculara, teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarına, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilere ayrı ayrı teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:Soylu, bir gazetecinin maçın heyecanına yönelik "Maç gidip geldi?" sorusuna, "Ben maç bitmeyecek zannettim ama bitti" yanıtını verdi.
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süleyman soylu, trabzonspor

Bakan Soylu'dan Trabzonspor'a tebrik

01:01 01.05.2022 (güncellendi: 01:04 01.05.2022)
© AASüleyman Soylu, Trabzonspor maçı
Süleyman Soylu, Trabzonspor maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı. Bakan Soylu, "bir teşekkürümüz daha var o da kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Trabzon'a muhteşem bir stat hediye etti ve Trabzon bu muhteşem statta bugün muhteşem bir şampiyonluk yaşadı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maç sonu gazetecilere, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda kendisinin 15 yaşında olduğunu söyledi.
Aradan uzunca bir süre geçtiğini dile getiren Soylu, "Şehrin spora ve futbola olan hassasiyetini yıllardan beri hep beraber biliyoruz. Hem Trabzonsporluya hem Trabzonluya hem de gönlünde Trabzonspor olan herkese bu şampiyonluk hayırlı olsun" dedi.
Özellikle Trabzonspor'un şampiyonluğunda futbolculara, teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarına, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilere ayrı ayrı teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:
"Ama bir teşekkürümüz daha var o da kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Trabzon'a muhteşem bir stat hediye etti ve Trabzon bu muhteşem statta bugün muhteşem bir şampiyonluk yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz. Sağ olsun, var olsun ve bugünkü muhteşem ambiyansı, muhteşem atmosferi inşallah kendisi takip etti, hem bizi tebrik etti hem de Sayın Başkanı tebrik etti. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah."
Soylu, bir gazetecinin maçın heyecanına yönelik "Maç gidip geldi?" sorusuna, "Ben maç bitmeyecek zannettim ama bitti" yanıtını verdi.
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