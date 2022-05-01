https://tr.sputniknews.com/20220501/balotelliden-raiola-paylasimi-ikinci-babami-kaybettim--1056002229.html
Balotelli'den Raiola paylaşımı: İkinci babamı kaybettim
Balotelli'den Raiola paylaşımı: İkinci babamı kaybettim
Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma gibi birçok futbol yıldızının temsilciliğini yapan Mino Raiola'nın ölümünden üzüntüsünü... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T19:03+0300
2022-05-01T19:03+0300
2022-05-01T19:03+0300
spor
mario balotelli
mino raiola
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Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın ölümünün ardından temsilciliğini yaptığı oyunculardan Mario Balotelli duygusal bir paylaşımda bulundu.Türkiye'de Adana Demirspor formasıyla top koşturan Balotelli, birlikte gülerek maç izlemelerinin fotoğrafını paylaşarak Raiola'nın kendisi için bir menajerden ötesi olduğunu belirtti.Geçmişte Inter, Manchester City, Milan, Liverpool gibi takımlarda oynayan İtalyan futbolcu, "Hayatta ve futbolda hep benim yanımda olacaksın. Senin serzenişlerin, yardımların, tavsiyelerin, şakaların ve stratejilerin her zaman aklımda olacak" diyerek ekledi:"İkinci bir baba olarak SENİ SEVİYORUM VE DAİME SEVECEĞİM ve biliyorum ki orada yukarından hep bizim hayatlarımızda var olacaksın! Uğurlar ola, Mino, huzur içinde yat."
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mario balotelli, mino raiola
Balotelli'den Raiola paylaşımı: İkinci babamı kaybettim
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Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma gibi birçok futbol yıldızının temsilciliğini yapan Mino Raiola'nın ölümünden üzüntüsünü dile getiren Mario Balotelli, aralarında profesyonelliğin ötesinde bir ilişki olduğunu belirtti.
Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın ölümünün ardından temsilciliğini yaptığı oyunculardan Mario Balotelli duygusal bir paylaşımda bulundu.
Türkiye'de Adana Demirspor formasıyla top koşturan Balotelli, birlikte gülerek maç izlemelerinin fotoğrafını paylaşarak Raiola'nın kendisi için bir menajerden ötesi olduğunu belirtti.
Geçmişte Inter, Manchester City, Milan, Liverpool gibi takımlarda oynayan İtalyan futbolcu, "Hayatta ve futbolda hep benim yanımda olacaksın. Senin serzenişlerin, yardımların, tavsiyelerin, şakaların ve stratejilerin her zaman aklımda olacak" diyerek ekledi:
"İkinci bir baba olarak SENİ SEVİYORUM VE DAİME SEVECEĞİM ve biliyorum ki orada yukarından hep bizim hayatlarımızda var olacaksın! Uğurlar ola, Mino, huzur içinde yat."