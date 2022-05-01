https://tr.sputniknews.com/20220501/birlesik-metal-is-sendikasi-ve-disk-uyeleri-taksimdeki-cumhuriyet-anitina-celenk-birakti-1055992725.html
Sendikalar Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
Sendikalar Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting düzenlenecek. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim'de de Birleşik... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T10:04+0300
2022-05-01T10:04+0300
2022-05-01T10:45+0300
disk
birleşik metal iş sendikası
1 mayıs
taksim
çelenk
hak-iş
türk-iş
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Birleşik Metal-İş Sendikası, Hak-iş, Türk-iş ve DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e geldi. Sendika üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Burada bir konuşma yapan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da işçilere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajı gönderdi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da şu ifadeleri kullandı: "Bu mekan bundan tam 45 yıl önce bir kaosun, bir katliamın, bir ihanetin olduğu yerdir. Birlik, mücadele ve dayanışma için bu alanı dolduran emekçiler ne yazık ki kirli bir organizasyonun ve komplonun kurbanı edilmişlerdir." Birlik mücadele dayanışma gününü kardeşçe, dostça, birlik, beraberlik içerisinde kutlayan işçilerin, bir provokasyonla bu alanda sıkıştırıldığını aktaran Arslan, 34 emekçinin 29'unun boğularak ve ezilerek, 5 emekçinin de kurşun yarasıyla hayatını kaybettiğini ifade etti. Arslan, aradan 45 yıl geçmesine rağmen hala bu ihanetin faillerinin bulunamadığına dikkati çekerek, "Bu organizasyon ülkemizi 12 Eylül 1980 darbesine götüren sürecin başlangıcı olmuştur. Bu kirli, bu hain eller ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından henüz tespit edilememiştir. Biz ülkemizin emekçileri olarak ülkemizin kardeşliğine, barışına, dostluğuna, birliğine inanmış Hak-İş olarak bu ihaneti gerçekleştirenlerin bir an evvel bulunmasını ve bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz " ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220501/taksim-meydani-ve-cevresinde-1-mayis-onlemleri--1055991571.html
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disk, birleşik metal iş sendikası, 1 mayıs, taksim, çelenk, hak-iş, türk-iş
Sendikalar Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
10:04 01.05.2022 (güncellendi: 10:45 01.05.2022) Abone ol
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting düzenlenecek. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim'de de Birleşik Metal-İş Sendikası, Hak-iş, Türk-iş ve DİSK üyeleri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Birleşik Metal-İş Sendikası, Hak-iş, Türk-iş ve DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e geldi. Sendika üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı.
Burada bir konuşma yapan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da işçilere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajı gönderdi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da şu ifadeleri kullandı: "Bu mekan bundan tam 45 yıl önce bir kaosun, bir katliamın, bir ihanetin olduğu yerdir. Birlik, mücadele ve dayanışma için bu alanı dolduran emekçiler ne yazık ki kirli bir organizasyonun ve komplonun kurbanı edilmişlerdir."
Birlik mücadele dayanışma gününü kardeşçe, dostça, birlik, beraberlik içerisinde kutlayan işçilerin, bir provokasyonla bu alanda sıkıştırıldığını aktaran Arslan, 34 emekçinin 29'unun boğularak ve ezilerek, 5 emekçinin de kurşun yarasıyla hayatını kaybettiğini ifade etti.
Arslan, aradan 45 yıl geçmesine rağmen hala bu ihanetin faillerinin bulunamadığına dikkati çekerek, "Bu organizasyon ülkemizi 12 Eylül 1980 darbesine götüren sürecin başlangıcı olmuştur. Bu kirli, bu hain eller ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından henüz tespit edilememiştir. Biz ülkemizin emekçileri olarak ülkemizin kardeşliğine, barışına, dostluğuna, birliğine inanmış Hak-İş olarak bu ihaneti gerçekleştirenlerin bir an evvel bulunmasını ve bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz " ifadelerini kullandı.