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Osmaniye Valisi duyurdu: Vaka sayısı sıfırlandı
Osmaniye Valisi duyurdu: Vaka sayısı sıfırlandı
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
osmaniye
vaka sayısı
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Osmaniye'de vaka sayısı sıfırlandı. Vali Erdinç Yılmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün koronavirüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniyem. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre; Osmaniye, yüzde 89.4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu il.Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa illeri takip etti.
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osmaniye, vaka sayısı

Osmaniye Valisi duyurdu: Vaka sayısı sıfırlandı

16:36 01.05.2022 (güncellendi: 16:46 01.05.2022)
© AATürkiye, yaşlı, koronavirüs, maske
Türkiye, yaşlı, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu.
Osmaniye'de vaka sayısı sıfırlandı. Vali Erdinç Yılmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün koronavirüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniyem. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre; Osmaniye, yüzde 89.4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu il.
Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa illeri takip etti.
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
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