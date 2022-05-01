https://tr.sputniknews.com/20220501/osmaniye-valisi-duyurdu-vaka-sayisi-sifirlandi-1056000594.html

Osmaniye Valisi duyurdu: Vaka sayısı sıfırlandı

Osmaniye Valisi duyurdu: Vaka sayısı sıfırlandı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T16:36+0300

2022-05-01T16:36+0300

2022-05-01T16:46+0300

koronavirüs

osmaniye

vaka sayısı

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Osmaniye'de vaka sayısı sıfırlandı. Vali Erdinç Yılmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün koronavirüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniyem. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre; Osmaniye, yüzde 89.4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu il.Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa illeri takip etti.

https://tr.sputniknews.com/20220430/turkiyede-1772-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-11-kisi-hayatini-kaybetti-1055984762.html

osmaniye

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osmaniye, vaka sayısı