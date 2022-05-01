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Paris’teki olaylı 1 Mayıs kutlamalarında 54 kişi gözaltına alındı
Paris’teki olaylı 1 Mayıs kutlamalarında 54 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşları ve sendikalar liderliğinde binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamalarında... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T22:59+0300
2022-05-01T22:59+0300
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fransa
1 mayıs
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Fransa’nın Başkenti Paris’te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için sivil toplum kuruluşları ve sendikalar önderliğinde binlerce kişi sokağa indi. Barışçıl başlayan gösterilerde, siyah kıyafetler giyen “Kara Blok” üyeleri polise taş ve şişe ile saldırdı.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kutlamaların çoğunun barışçıl olduğunu ancak polisin yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeciye saldıran bir kadın da dahil olmak üzere Paris’te 54 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Darmanin ayrıca, çıkan olaylarda 8 polisinde yaralandığını ifade etti.Fransa genelinde 116 binden kişi 1 Mayıs kutlamalarına katıldıGöstericiler, geçtiğimiz günlerde ikinci dönem için seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını yükseltme planını protesto ederken, Paris dışında Lille, Nantes, Toulouse ve Marsilya gibi diğer şehirlerde de yaklaşık 250 miting düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 24 bini başkentte olmak üzere toplam 116 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.
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fransa, 1 mayıs, gösteri

Paris’teki olaylı 1 Mayıs kutlamalarında 54 kişi gözaltına alındı

22:59 01.05.2022
© İHA / YOAN VALATFransa'nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşları ve sendikalar liderliğinde binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamalarında çıkan olaylarda 54 kişi gözaltına alındığı, 8 polisin ise yaralandığı bildirildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşları ve sendikalar liderliğinde binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamalarında çıkan olaylarda 54 kişi gözaltına alındığı, 8 polisin ise yaralandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© İHA / YOAN VALAT
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Fransa'nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşları ve sendikalar liderliğinde binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamalarında çıkan olaylarda 54 kişi gözaltına alındığı, 8 polisin ise yaralandığı bildirildi.
Fransa’nın Başkenti Paris’te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için sivil toplum kuruluşları ve sendikalar önderliğinde binlerce kişi sokağa indi. Barışçıl başlayan gösterilerde, siyah kıyafetler giyen “Kara Blok” üyeleri polise taş ve şişe ile saldırdı.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kutlamaların çoğunun barışçıl olduğunu ancak polisin yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeciye saldıran bir kadın da dahil olmak üzere Paris’te 54 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Darmanin ayrıca, çıkan olaylarda 8 polisinde yaralandığını ifade etti.

Fransa genelinde 116 binden kişi 1 Mayıs kutlamalarına katıldı

Göstericiler, geçtiğimiz günlerde ikinci dönem için seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını yükseltme planını protesto ederken, Paris dışında Lille, Nantes, Toulouse ve Marsilya gibi diğer şehirlerde de yaklaşık 250 miting düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 24 bini başkentte olmak üzere toplam 116 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.
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