https://tr.sputniknews.com/20220501/paristeki-olayli-1-mayis-kutlamalarinda-54-kisi-gozaltina-alindi-1056005594.html

Paris’teki olaylı 1 Mayıs kutlamalarında 54 kişi gözaltına alındı

Paris’teki olaylı 1 Mayıs kutlamalarında 54 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşları ve sendikalar liderliğinde binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamalarında... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T22:59+0300

2022-05-01T22:59+0300

2022-05-01T22:59+0300

dünya

fransa

1 mayıs

gösteri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1056005570_0:107:3073:1835_1920x0_80_0_0_12c5da524ea4b348725d81a75a950531.jpg

Fransa’nın Başkenti Paris’te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için sivil toplum kuruluşları ve sendikalar önderliğinde binlerce kişi sokağa indi. Barışçıl başlayan gösterilerde, siyah kıyafetler giyen “Kara Blok” üyeleri polise taş ve şişe ile saldırdı.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kutlamaların çoğunun barışçıl olduğunu ancak polisin yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeciye saldıran bir kadın da dahil olmak üzere Paris’te 54 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Darmanin ayrıca, çıkan olaylarda 8 polisinde yaralandığını ifade etti.Fransa genelinde 116 binden kişi 1 Mayıs kutlamalarına katıldıGöstericiler, geçtiğimiz günlerde ikinci dönem için seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını yükseltme planını protesto ederken, Paris dışında Lille, Nantes, Toulouse ve Marsilya gibi diğer şehirlerde de yaklaşık 250 miting düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 24 bini başkentte olmak üzere toplam 116 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, 1 mayıs, gösteri