Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor

Hem Türkiye'deki hem de şehrimizdeki vaka sayısı çok azaldı. Koronavirüs geçirdikten sonra birtakım sıkıntıların olabileceğini biliyoruz. Hala onun için tedbirli olunması üzerinde de duruluyor. Çünkü koronavirüs olduktan sonra inme geçirenler oldu. Koronavirüsün pıhtılaşma sistemini olumsuz etkilediğine dair söylemler, yayınlar gerçekleştirildi. Hem Türkiye'deki hem de şehrimizdeki vaka sayısı çok azaldı. Koronavirüs geçirdikten sonra birtakım sıkıntıların olabileceğini biliyoruz. Hala onun için tedbirli olunması üzerinde de duruluyor. Çünkü koronavirüs olduktan sonra inme geçirenler oldu. Koronavirüsün pıhtılaşma sistemini olumsuz etkilediğine dair söylemler, yayınlar gerçekleştirildi.

İnsanların geçirdikten sonra kan sulandırıcı ilaç almaları ya da iğne olarak yaptırmaları önerildi. Mesela ben koronavirüsü herhangi bir semptom olmadan geçirdim ama 1 aydan fazladır hala aspirin kullanıyorum. Tabii ki bu yine hekim önerisiyle kullanılmasında yarar var. Mide kanamasına da yol açabilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım. İnsanların geçirdikten sonra kan sulandırıcı ilaç almaları ya da iğne olarak yaptırmaları önerildi. Mesela ben koronavirüsü herhangi bir semptom olmadan geçirdim ama 1 aydan fazladır hala aspirin kullanıyorum. Tabii ki bu yine hekim önerisiyle kullanılmasında yarar var. Mide kanamasına da yol açabilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım.

Diyelim ki hasta koronavirüsü geçirdi, arkasından gelen rahatsızlık, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler var ve zayıflıyor. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden zayıfladım' diyerek geçiştirilmemeli. Altta bir başka hastalık yatıyor olabilir. O nedenle koronavirüs sonrası bir iç hastalıkları uzmanına ya da post-Kovid laboratuvarına gidilebilir. Diyelim ki hasta koronavirüsü geçirdi, arkasından gelen rahatsızlık, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler var ve zayıflıyor. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden zayıfladım' diyerek geçiştirilmemeli. Altta bir başka hastalık yatıyor olabilir. O nedenle koronavirüs sonrası bir iç hastalıkları uzmanına ya da post-Kovid laboratuvarına gidilebilir.