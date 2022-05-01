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Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor
Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor
Prof. Dr. Cantürk, Kovid-19 geçiren kişilerde görülen diğer hastalık belirtilerine dikkati çekerek, "Bazen hastalar bazı şikayetlerini koronavirüsle... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T12:23+0300
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koronavirüs
zafer cantürk
koronavirüs
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk şu uyarıları yaptı:
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Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor

12:23 01.05.2022
© AAkoronavirüs, vaka
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
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Prof. Dr. Cantürk, Kovid-19 geçiren kişilerde görülen diğer hastalık belirtilerine dikkati çekerek, "Bazen hastalar bazı şikayetlerini koronavirüsle ilişkilendiriyor. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediyorlar. Halbuki başka sorunları var; kalple ilgili problemi ya da kanserle ilgili bir şeyi. Fakat ihmal edilmiş oluyor" dedi.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk şu uyarıları yaptı:
Hem Türkiye'deki hem de şehrimizdeki vaka sayısı çok azaldı. Koronavirüs geçirdikten sonra birtakım sıkıntıların olabileceğini biliyoruz. Hala onun için tedbirli olunması üzerinde de duruluyor. Çünkü koronavirüs olduktan sonra inme geçirenler oldu. Koronavirüsün pıhtılaşma sistemini olumsuz etkilediğine dair söylemler, yayınlar gerçekleştirildi.
İnsanların geçirdikten sonra kan sulandırıcı ilaç almaları ya da iğne olarak yaptırmaları önerildi. Mesela ben koronavirüsü herhangi bir semptom olmadan geçirdim ama 1 aydan fazladır hala aspirin kullanıyorum. Tabii ki bu yine hekim önerisiyle kullanılmasında yarar var. Mide kanamasına da yol açabilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım.
Diyelim ki hasta koronavirüsü geçirdi, arkasından gelen rahatsızlık, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler var ve zayıflıyor. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden zayıfladım' diyerek geçiştirilmemeli. Altta bir başka hastalık yatıyor olabilir. O nedenle koronavirüs sonrası bir iç hastalıkları uzmanına ya da post-Kovid laboratuvarına gidilebilir.
Koronavirüsten sonra özellikle karşılaşılan problemlerden biri. Bazen hastaların bazı şikayetleri oluyor ve koronavirüsle ilişkilendiriyorlar. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediyorlar. Bu durum da önemli. Bunu ihmal ettiği için 'Koronavirüs geçirdim, hastalığın etkileri devam ediyor. Olur, böyle şeyler' dedikleri için bazı sorunları olabiliyor. Halbuki başka sorunlar var; kalple ilgili problemi ya da kanserle ilgili bir şeyi. Fakat ihmal edilmiş oluyor. Dolayısıyla koronavirüs geçiren vatandaşlarımızın Kovid sonrası polikliniklere başvurması lazım.
12:05
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