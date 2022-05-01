Rusya’da Bahar ve Emek Bayramı kutlamaları

© Sputnik / Кирилл Брага 1891’de İkinci Enternasyonel’in Brüksel Kongresi’nde alınan karara göre her ülkenin delegasyonuna 1 Mayıs’ı kutlama tarihini kendileri belirleme hakkı verildi. Bunun ardından İngiltere ve birkaç ülke daha işçi bayramını mayıs aylarının ilk pazar günü kutlama kararı aldı.