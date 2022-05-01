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Rusya’da Bahar ve Emek Bayramı kutlamaları
Rusya’da Bahar ve Emek Bayramı kutlamaları
Emek bayramı neden 1 Mayıs’ta kutlanıyor? Rusya’da ilk 1 Mayıs ne zaman kutlandı? Rusya’daki kutlamalar yıllar içinde nasıl değişim gösterdi? 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
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rusya, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, фото

Rusya’da Bahar ve Emek Bayramı kutlamaları

23:36 01.05.2022 (güncellendi: 01:37 02.05.2022)
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Emek bayramı neden 1 Mayıs’ta kutlanıyor? Rusya’da ilk 1 Mayıs ne zaman kutlandı? Rusya’daki kutlamalar yıllar içinde nasıl değişim gösterdi?
© Sputnik / Кирилл Брага / Fotoğraf bankasına girRusya ve dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan 1 Mayıs’ın Rusya’daki resmi adı Bahar ve Emek Bayramı.
Rusya ve dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan 1 Mayıs’ın Rusya’daki resmi adı Bahar ve Emek Bayramı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Кирилл Брага
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Fotoğraf bankasına gir
Rusya ve dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan 1 Mayıs’ın Rusya’daki resmi adı Bahar ve Emek Bayramı.
© Sputnik / Виталий Аньков / Fotoğraf bankasına girSovyetler döneminde Rusların çoğu bu bayrama ‘1 Mayıs’ (Pervomay) derdi.
Sovyetler döneminde Rusların çoğu bu bayrama ‘1 Mayıs’ (Pervomay) derdi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Виталий Аньков
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Fotoğraf bankasına gir
Sovyetler döneminde Rusların çoğu bu bayrama ‘1 Mayıs’ (Pervomay) derdi.
© Sputnik / Виталий Аньков / Fotoğraf bankasına gir1 Mayıs kutlama geleneği, 19. yüzyılda ABD’nin Chicago kentinde yaşanan olaylara dayanır. O dönemde işverenlerinden 8 saatlik çalışma düzeni oturmalarını talep eden işçiler büyük gösteriler düzenlemiş, işçiler ve polisler arasında çatışmalar yaşanmıştı.
1 Mayıs kutlama geleneği, 19. yüzyılda ABD’nin Chicago kentinde yaşanan olaylara dayanır. O dönemde işverenlerinden 8 saatlik çalışma düzeni oturmalarını talep eden işçiler büyük gösteriler düzenlemiş, işçiler ve polisler arasında çatışmalar yaşanmıştı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Виталий Аньков
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Fotoğraf bankasına gir
1 Mayıs kutlama geleneği, 19. yüzyılda ABD’nin Chicago kentinde yaşanan olaylara dayanır. O dönemde işverenlerinden 8 saatlik çalışma düzeni oturmalarını talep eden işçiler büyük gösteriler düzenlemiş, işçiler ve polisler arasında çatışmalar yaşanmıştı.
© Sputnik / Виталий Аньков / Fotoğraf bankasına gir3 Mayıs’ta Chicago polisi, işçilerin grevde olduğu bir fabrikada ateş açmış, iki işçi hayatını kaybetmişti. Ertesi gün bir meydanda polise bomba atılmış, bunun karşılığında polis de kalabalığa ateş açmıştı.
3 Mayıs’ta Chicago polisi, işçilerin grevde olduğu bir fabrikada ateş açmış, iki işçi hayatını kaybetmişti. Ertesi gün bir meydanda polise bomba atılmış, bunun karşılığında polis de kalabalığa ateş açmıştı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Виталий Аньков
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Fotoğraf bankasına gir
3 Mayıs’ta Chicago polisi, işçilerin grevde olduğu bir fabrikada ateş açmış, iki işçi hayatını kaybetmişti. Ertesi gün bir meydanda polise bomba atılmış, bunun karşılığında polis de kalabalığa ateş açmıştı.
© Sputnik / Виталий Аньков / Fotoğraf bankasına girOlaylar sırasında 60 polis yaralandı, 8 polis öldü. Ölen işçilerin sayısıysa tam olarak bilinmiyor. Polis gösteriler sırasında yüzlerce işçiyi de tutukladı, 7 işçiyeyse idam cezası verildi.
Olaylar sırasında 60 polis yaralandı, 8 polis öldü. Ölen işçilerin sayısıysa tam olarak bilinmiyor. Polis gösteriler sırasında yüzlerce işçiyi de tutukladı, 7 işçiyeyse idam cezası verildi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Виталий Аньков
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Fotoğraf bankasına gir
Olaylar sırasında 60 polis yaralandı, 8 polis öldü. Ölen işçilerin sayısıysa tam olarak bilinmiyor. Polis gösteriler sırasında yüzlerce işçiyi de tutukladı, 7 işçiyeyse idam cezası verildi.
© Sputnik / Кирилл Брага / Fotoğraf bankasına girİkinci Enternasyonel’in 1889’daki Paris Kongresi’nde Fransa delegasyonunun teklifi üstüne, Chicago’daki işçiler ile dayanışma göstergesi olarak, işçilerin her sene 1 Mayıs’ta gösteriler düzenlemesine karar verildi.
İkinci Enternasyonel’in 1889’daki Paris Kongresi’nde Fransa delegasyonunun teklifi üstüne, Chicago’daki işçiler ile dayanışma göstergesi olarak, işçilerin her sene 1 Mayıs’ta gösteriler düzenlemesine karar verildi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Кирилл Брага
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Fotoğraf bankasına gir
İkinci Enternasyonel’in 1889’daki Paris Kongresi’nde Fransa delegasyonunun teklifi üstüne, Chicago’daki işçiler ile dayanışma göstergesi olarak, işçilerin her sene 1 Mayıs’ta gösteriler düzenlemesine karar verildi.
© Sputnik / Андрей Сорокин / Fotoğraf bankasına gir1 Mayıs; 1890’da Belçika, Almanya, Danimarka, İspanya, İtalya, ABD, Norveç, Fransa ve İsveç’te ilk defa kutlandı. İngiltere’deyse 4 Mayıs’ta kutlamalar yapıldı. Bu kutlamalarda öne çıkan talep çalışma saatlerinin 8 saat olarak düzenlenmesiydi.
1 Mayıs; 1890’da Belçika, Almanya, Danimarka, İspanya, İtalya, ABD, Norveç, Fransa ve İsveç’te ilk defa kutlandı. İngiltere’deyse 4 Mayıs’ta kutlamalar yapıldı. Bu kutlamalarda öne çıkan talep çalışma saatlerinin 8 saat olarak düzenlenmesiydi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Андрей Сорокин
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Fotoğraf bankasına gir
1 Mayıs; 1890’da Belçika, Almanya, Danimarka, İspanya, İtalya, ABD, Norveç, Fransa ve İsveç’te ilk defa kutlandı. İngiltere’deyse 4 Mayıs’ta kutlamalar yapıldı. Bu kutlamalarda öne çıkan talep çalışma saatlerinin 8 saat olarak düzenlenmesiydi.
© Sputnik / Кирилл Брага1891’de İkinci Enternasyonel’in Brüksel Kongresi’nde alınan karara göre her ülkenin delegasyonuna 1 Mayıs’ı kutlama tarihini kendileri belirleme hakkı verildi. Bunun ardından İngiltere ve birkaç ülke daha işçi bayramını mayıs aylarının ilk pazar günü kutlama kararı aldı.
1891’de İkinci Enternasyonel’in Brüksel Kongresi’nde alınan karara göre her ülkenin delegasyonuna 1 Mayıs’ı kutlama tarihini kendileri belirleme hakkı verildi. Bunun ardından İngiltere ve birkaç ülke daha işçi bayramını mayıs aylarının ilk pazar günü kutlama kararı aldı. - Sputnik Türkiye
8/14
© Sputnik / Кирилл Брага
1891’de İkinci Enternasyonel’in Brüksel Kongresi’nde alınan karara göre her ülkenin delegasyonuna 1 Mayıs’ı kutlama tarihini kendileri belirleme hakkı verildi. Bunun ardından İngiltere ve birkaç ülke daha işçi bayramını mayıs aylarının ilk pazar günü kutlama kararı aldı.
© Sputnik / Кирилл Брага / Fotoğraf bankasına gir1 Mayıs 1891’de Rus devrimci Mihail Brusnev’in grubu, St. Petersburg’da işçilerin ilk toplantısını (Mayovka) gerçekleştirdi.
1 Mayıs 1891’de Rus devrimci Mihail Brusnev’in grubu, St. Petersburg’da işçilerin ilk toplantısını (Mayovka) gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Кирилл Брага
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Fotoğraf bankasına gir
1 Mayıs 1891’de Rus devrimci Mihail Brusnev’in grubu, St. Petersburg’da işçilerin ilk toplantısını (Mayovka) gerçekleştirdi.
© Sputnik / Кирилл Брага / Fotoğraf bankasına gir1900’de Harkov’da gerçekleştirilen işçi toplantısı, işçilerin ilk defa kitlesel olarak işe gitmeyip sokak kutlamaları yaptığı 1 Mayıs oldu. Bu tarihten itibaren her sene Rusya’nın çeşitli kentlerinde 1 Mayıs gösterileri düzenlendi.
1900’de Harkov’da gerçekleştirilen işçi toplantısı, işçilerin ilk defa kitlesel olarak işe gitmeyip sokak kutlamaları yaptığı 1 Mayıs oldu. Bu tarihten itibaren her sene Rusya’nın çeşitli kentlerinde 1 Mayıs gösterileri düzenlendi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Кирилл Брага
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Fotoğraf bankasına gir
1900’de Harkov’da gerçekleştirilen işçi toplantısı, işçilerin ilk defa kitlesel olarak işe gitmeyip sokak kutlamaları yaptığı 1 Mayıs oldu. Bu tarihten itibaren her sene Rusya’nın çeşitli kentlerinde 1 Mayıs gösterileri düzenlendi.
© Sputnik / Павел Лисицын / Fotoğraf bankasına gir1917’deyse 1 Mayıs, devrim sonrası Rusyası’nda ilk defa özgürce kutlandı. 1918’deyse 1 Mayıs, resmi hale getirildi ve tatil günü ilan edildi.
1917’deyse 1 Mayıs, devrim sonrası Rusyası’nda ilk defa özgürce kutlandı. 1918’deyse 1 Mayıs, resmi hale getirildi ve tatil günü ilan edildi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Павел Лисицын
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1917’deyse 1 Mayıs, devrim sonrası Rusyası’nda ilk defa özgürce kutlandı. 1918’deyse 1 Mayıs, resmi hale getirildi ve tatil günü ilan edildi.
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına gir1 Mayıs 1933’te başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da ilk defa uçakların yer aldığı bir geçit töreni düzenlendi. Bu gelenek İkinci Dünya Savaşı’na dek sürdürüldü.
1 Mayıs 1933’te başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da ilk defa uçakların yer aldığı bir geçit töreni düzenlendi. Bu gelenek İkinci Dünya Savaşı’na dek sürdürüldü. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Питалев
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Fotoğraf bankasına gir
1 Mayıs 1933’te başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da ilk defa uçakların yer aldığı bir geçit töreni düzenlendi. Bu gelenek İkinci Dünya Savaşı’na dek sürdürüldü.
© Sputnik / Алексей Майшев / Fotoğraf bankasına girRusya’da o dönem resmi adı emekçilerin dayanışma günü olan 1 Mayıs bayramının ismi, SSCB’nin dağılması sonrası 1992 yılında alınan bir kararla Bahar ve Emek Bayramı olarak değiştirildi.
Rusya’da o dönem resmi adı emekçilerin dayanışma günü olan 1 Mayıs bayramının ismi, SSCB’nin dağılması sonrası 1992 yılında alınan bir kararla Bahar ve Emek Bayramı olarak değiştirildi. - Sputnik Türkiye
13/14
© Sputnik / Алексей Майшев
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Fotoğraf bankasına gir
Rusya’da o dönem resmi adı emekçilerin dayanışma günü olan 1 Mayıs bayramının ismi, SSCB’nin dağılması sonrası 1992 yılında alınan bir kararla Bahar ve Emek Bayramı olarak değiştirildi.
© Sputnik / Андрей Сорокин / Fotoğraf bankasına girDaha önce 1 ve 2 Mayıs’ta kutlanan bayram, 2001’de alınan bir kararla 1 Mayıs ile sınırlandı ve 2 Mayıs yeniden çalışma günü yapıldı.
Daha önce 1 ve 2 Mayıs’ta kutlanan bayram, 2001’de alınan bir kararla 1 Mayıs ile sınırlandı ve 2 Mayıs yeniden çalışma günü yapıldı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Андрей Сорокин
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Daha önce 1 ve 2 Mayıs’ta kutlanan bayram, 2001’de alınan bir kararla 1 Mayıs ile sınırlandı ve 2 Mayıs yeniden çalışma günü yapıldı.
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