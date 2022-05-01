https://tr.sputniknews.com/20220501/salca-zeytinyagi-gibi-urunlerin-satildigi-internet-sitesinde-deve-idrari-satisa-cikti-1055992416.html

Salça-zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı internet sitesinde 'deve idrarı' satışa çıktı

Salça-zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı internet sitesinde 'deve idrarı' satışa çıktı

İlahiyatçı Ebubekir Sifil’in 'Deve sidiği şifalıdır' çıkışı ile bir dönem gündeme gelen deve idrarının salça, zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı internet... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T09:53+0300

2022-05-01T09:53+0300

2022-05-01T09:59+0300

türkiye

deve sidiği

satış

aydın

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Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, zeytinyağı, kuru meyve, peynir ve salça gibi ürünlerin satıldığı bir internet sitesinin deve idrarı sattığı sosyal medyaya yansıdı.Piyasa fiyatının 250 lira olduğu kaydedilirken, indirimli şekilde 200 liraya satıldığı aktarıldı. İdrara ilişkin detaylı açıklamada ise “Aydın deve çiftliğimizde 40 yıldır bir tutkuyla yetiştirdiğimiz develerden elde ettiğimiz idrarı, kargo ücretsiz olarak gönderiyoruz. Develerimizden istek üzerine günlük elde ettiğimiz idrarı sterilize ettikten sonra size ulaştırıyoruz” denildi.Site, durumun sosyal medyaya yansımasının ardından deve idrarını, satışta olan ürünler arasından kaldırdı.

türkiye

aydın

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deve sidiği, satış, aydın