https://tr.sputniknews.com/20220501/salca-zeytinyagi-gibi-urunlerin-satildigi-internet-sitesinde-deve-idrari-satisa-cikti-1055992416.html
Salça-zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı internet sitesinde 'deve idrarı' satışa çıktı
Salça-zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı internet sitesinde 'deve idrarı' satışa çıktı
İlahiyatçı Ebubekir Sifil’in 'Deve sidiği şifalıdır' çıkışı ile bir dönem gündeme gelen deve idrarının salça, zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı internet... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T09:53+0300
2022-05-01T09:53+0300
2022-05-01T09:59+0300
türkiye
deve sidiği
satış
aydın
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Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, zeytinyağı, kuru meyve, peynir ve salça gibi ürünlerin satıldığı bir internet sitesinin deve idrarı sattığı sosyal medyaya yansıdı.Piyasa fiyatının 250 lira olduğu kaydedilirken, indirimli şekilde 200 liraya satıldığı aktarıldı. İdrara ilişkin detaylı açıklamada ise “Aydın deve çiftliğimizde 40 yıldır bir tutkuyla yetiştirdiğimiz develerden elde ettiğimiz idrarı, kargo ücretsiz olarak gönderiyoruz. Develerimizden istek üzerine günlük elde ettiğimiz idrarı sterilize ettikten sonra size ulaştırıyoruz” denildi.Site, durumun sosyal medyaya yansımasının ardından deve idrarını, satışta olan ürünler arasından kaldırdı.
türkiye
aydın
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
deve sidiği, satış, aydın
Salça-zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı internet sitesinde 'deve idrarı' satışa çıktı
09:53 01.05.2022 (güncellendi: 09:59 01.05.2022) Abone ol
İlahiyatçı Ebubekir Sifil’in 'Deve sidiği şifalıdır' çıkışı ile bir dönem gündeme gelen deve idrarının salça, zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı internet sitesinde satıldığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre
, zeytinyağı, kuru meyve, peynir ve salça gibi ürünlerin satıldığı bir internet sitesinin deve idrarı
sattığı sosyal medyaya yansıdı.
Piyasa fiyatının 250 lira olduğu kaydedilirken, indirimli şekilde 200 liraya satıldığı aktarıldı. İdrara ilişkin detaylı açıklamada ise “Aydın deve çiftliğimizde 40 yıldır bir tutkuyla yetiştirdiğimiz develerden elde ettiğimiz idrarı, kargo ücretsiz olarak gönderiyoruz. Develerimizden istek üzerine günlük elde ettiğimiz idrarı sterilize ettikten sonra size ulaştırıyoruz” denildi.
Site, durumun sosyal medyaya yansımasının ardından deve idrarını, satışta olan ürünler arasından kaldırdı.