https://tr.sputniknews.com/20220502/ak-partili-samil-tayyardan-zelenskiy-yorumu-sen-kalk-yunan-kanalinda-sacmala-aptal-komedyen-1056008511.html
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zelenskiy yorumu: Sen kalk Yunan kanalında saçmala, aptal komedyen
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zelenskiy yorumu: Sen kalk Yunan kanalında saçmala, aptal komedyen
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye gücendiğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ilgili sosyal medya... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T05:00+0300
2022-05-02T05:00+0300
2022-05-02T05:39+0300
şamil tayyar
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
komedyen
türkiye
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Yunan ERT televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye Rus turistler konusunda kırgın olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Tayyar açıklamasında "Zelenskiy, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunan ERT televizyonuna demecinde, “Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna’yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya’dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil” ifadelerini kullanmıştı.Zelenskiy Türkiye’ye ilişkin sözlerini şöyle sürdürmüştü:
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AK Partili Şamil Tayyar'dan Zelenskiy yorumu: Sen kalk Yunan kanalında saçmala, aptal komedyen
05:00 02.05.2022 (güncellendi: 05:39 02.05.2022) Abone ol
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye gücendiğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Yunan ERT televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye Rus turistler konusunda kırgın olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Tayyar açıklamasında "Zelenskiy, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunan ERT televizyonuna demecinde, “Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna’yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya’dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil” ifadelerini kullanmıştı.
Zelenskiy Türkiye’ye ilişkin sözlerini şöyle sürdürmüştü:
“Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye’nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız.”