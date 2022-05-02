https://tr.sputniknews.com/20220502/ak-partili-turan-2023-bir-parti-secimi-degil-2023-bir-kader-secimi-1056030435.html

AK Partili Turan: 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi

AK Partili Turan: 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun'... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T21:35+0300

2022-05-02T21:35+0300

2022-05-02T21:41+0300

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Turan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 13 milyon üyesi olduğunu belirtti.'Yeni söylemlere, yeni iddialara, yeni hikayeler yazmaya ihtiyacımız var'AK Parti'nin üye sayısına dikkati çeken Turan, şöyle konuştu:'2023, 'Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları' diyenlerle, 'sen değil buna mahkeme karar verecek' diyenlerin seçimi olacak'2023 seçiminin "Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları" diyenler ile "sen değil buna mahkeme karar verecek" diyenlerin seçimi olacağını dile getiren Turan, şu değerlendirmede bulundu:'Ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız'AK Parti Grup Başkanvekili Turan, açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yönelik eleştirileri hatırlatarak, şöyle devam etti:Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul programının olduğunu belirten Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğini, dönüşte de Gelibolu'da mutlaka bir gariban sofrasına uğrayacağını bildirdi."Eğer ev vapura yakınsa yine vapurla geçeceğim" diyen Turan "Vapur da bizim, köprü de bizim. Bu ne saçma bir şey. Adam CHP'nin finosu olmuş, CHP vekillerine haber taşıyan bir saf. Sen düne kadar bizimle o köprüyü övmüyor muydun? Fotoğrafları gösterdiler temeli atılırken onlar orada ama o temel atılırken sözleşme vardı zaten, 15 avro artı KDV. Bugün eleştirdiğin her şeye o gün utanmadan alkış tutmuşlar. Şimdi diyorsun ki o köprü pahalı, o köprü yanlış. Arkadaşlar bunlar sadece bizden bekledikleri koltukları alamadıkları için giden ucuz FETÖ atıkları. Başka bir şey değil. Bu adamlarla iyi ki yollarımızı ayırmışız" ifadelerini kullandı.Bülent Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nde kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin idari izinli sayılacağını söyledi.Turan, partilerine yeni katılan milli güreşçi Göktuğ Arslan'ın rozetini taktı.Bayramlaşma programına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile partililer katıldı.

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ak parti, chp, bülent turan, çanakkale