https://tr.sputniknews.com/20220502/bacaklari-kesildikten-sonra-3-kez-turkiye-sampiyonu-olan-altintas-evde-tek-basina-antrenman-yaptim-1056017752.html

Bacakları kesildikten sonra 3 kez Türkiye şampiyonu olan Altıntaş: Evde tek başına antrenman yaptım

Bacakları kesildikten sonra 3 kez Türkiye şampiyonu olan Altıntaş: Evde tek başına antrenman yaptım

Samsun’da yaşayan kepçe operatörü Kaner Altıntaş, 20 yıl önce geçirdiği kazanın ardından bacaklarının diz üzerinden kesilmesine rağmen spora tutunma hikayesini... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T13:20+0300

2022-05-02T13:20+0300

2022-05-02T13:20+0300

yaşam

ampute

kaner altıntaş

türkiye

şampiyon

tedavi

kocaeli

fizik tedavi

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Geçirdiği kazadan sonra Halter sporuna başlayan Kaner Altıntaş, 3 kez Türkiye şampiyonu olup, birçok defa derece yaptı. Altıntaş, 2002 yılında Trabzon'da bir inşaat için temel kazısı yaparken kaza geçirdi. İş makinesinin bulunduğu toprak zeminin kayması sonucu iş makinesi devrildi ve eğimli arazide taklalar attı. 'Arkadaş tavsiyesi ile spora yöneldim'20 Mart 2022 tarihinde Kocaeli'de düzenlenen Türkiye ve Avrupa seçmelerinde Türkiye şampiyonu olan ve bu sporu hocasız evinde tek başına antrenman yaparak devam ettirdiğini belirten Altıntaş, “2002 yılında trafik kazası geçirdim. Bu kaza sonrası bacaklarım kesildi. 10 yıl psikolojik olarak bu travmaya adapte olamadım. Arkadaş tavsiyesi ile spora yöneldim. O dönemde doktorumuz da sürekli oturduğum için şeker başlangıcı olduğunu ve sporla ilgilenip, kollarımın güçlenmesinin vücuduma iyi geleceğini söyledi. 2014’te ampute halterde Türkiye 2’ncisi, 2015’te Türkiye şampiyonu, 2016’da Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma seçildim. 4 yıllık aranın ardından 2020’de tekrar döndüm. Aranın ardından 2022 yılında da Türkiye şampiyonu oldum” dedi.'Sakatlıktan dolayı sporu bırakacaktım, tedavi sonrası Türkiye şampiyonu oldum'10 yıllık alışma sürecinin ardından halter sporu ile hayata bağlanan Altıntaş, yakın zamanlarda geçirdiği sakatlıklar sonucu Samsun’da kendi kanıyla yapılan hücre tedavisi (PRP) ve fizik tedavisi ile tekrar spora döndü. Samsun'da geçirdiği tedavi sayesinde şampiyon olduğunu belirten Altıntaş, “Engelli halter branşında sporcuyum. 2016 yılında Macaristan’da düzenlenen şampiyonada milli takım adına yarışırken sakatlık geçirdim. Daha sonra spora ara vermek zorunda kaldım. 2020 yılında tekrar haltere başladım. 2020-2021’de Kovid-19 nedeni ile şampiyonalar iptal oldu. 2021 Aralık ayında bir sakatlık geçirdim. Omzumdan daha önce yaşadığım sakatlık tekrar nüksetti. Birçok yerde defalarca tedavi oldum ancak iyileşemedim. Daha sonra Dr. Cengizhan Doğan’ı tavsiye ettiler. Doktorumuz 1 aylık bir tedavi süreci başlattı. Bu süreçte omzum tekrar iyi oldu ve hafif idmanlara başladım. Tedavi başladıktan 2 ay gibi sürede mart ayında Kocaeli’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 180 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldum. Tedavi sürecim halen devam ediyor. Eylül ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. Nükseden omuz sakatlığını daha önce de yaşadığım için ne kadar kötü etkilediğini biliyorum. Doktorumuza da geldiğimde ‘devam mı, bitireyim mi?’ diye sordum. Çünkü bu sakatlık ilerleyen yaşlarda daha kötü rahatsızlık veriyor. Doktorum, telaş etmemem gerektiğini söyledi. Bu işte sakatlıktan daha önemlisi umut verilmesi diye düşünüyorum” diye konuştu.'Hastaya kendi kanından doğal hücre tedavisi uyguladık ve iyileşti'Medicana İnternational Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cengizhan Doğan, Altıntaş'a uygulanan tedaviden bahsederek şunları ifade etti:Sakatlığını atlattığını belirten milli halterci Altıntaş, eylül ayında yapılacak Avrupa şampiyonasında Türkiye’ye altın madalya getirmek istediğini vurguladı.

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ampute, kaner altıntaş, türkiye, şampiyon, tedavi, kocaeli, fizik tedavi