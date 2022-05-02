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https://tr.sputniknews.com/20220502/bodrumda-bayram-konserleri-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-ertelendi-1056031158.html
Bodrum'da bayram konserleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
Bodrum'da bayram konserleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayram haftası boyunca ünlü sanatçıların çıkacağı konserler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T21:56+0300
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türkiye
bodrum
yaşam
konser
toz taşınımı
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Bodrum’da toz taşınımı, ilçedeki bayram programlarını da olumsuz yönde etkiledi. AZKA Otel Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Bülent Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hava muhalefeti nedeniyle konserleri ertelemek durumunda kaldıklarını ifade ederek şöyle dedi: “Planlarımız, bu konserleri açık havada yapmaktı ama hava şartlarından dolayı ekipmanları içeri taşımakta biraz zorlandık. O yüzden ileri bir tarihe ertelendi. Tahmin ediyorum bir dahaki bayramda aynı isimlerle çalışırız. Talep iyiydi. Çünkü Türkiye’nin önde gelen isimleri sahneye çıkacaktı. Hava şartları ve teknik ekipman sıkıntısı dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık.” Hava şartları ve tatilin uzatılmamasını doluluk oranlarını olumsuz şekilde etkilediğini sözlerine ekleyen Bülent Kaya: "Şu anda yüzde 80 doluluk ama bayram dönemlerinde yüzde yüz dolulukla çalışıyorduk. Çok büyük bir yoğunluk yok, Bodrum genelinde de aynı şekilde. Artık sezon açıldığında okullar kapandığında daha yüksek doluluk oranlarına ulaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.
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bodrum, yaşam, konser, toz taşınımı

Bodrum'da bayram konserleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

21:56 02.05.2022
© DHABodrum, tatil, deniz
Bodrum, tatil, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© DHA
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayram haftası boyunca ünlü sanatçıların çıkacağı konserler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Konserlerin, Kurban Bayramı’nda yapılması planlanıyor.
Bodrum’da toz taşınımı, ilçedeki bayram programlarını da olumsuz yönde etkiledi.

AZKA Otel Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Bülent Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hava muhalefeti nedeniyle konserleri ertelemek durumunda kaldıklarını ifade ederek şöyle dedi: “Planlarımız, bu konserleri açık havada yapmaktı ama hava şartlarından dolayı ekipmanları içeri taşımakta biraz zorlandık. O yüzden ileri bir tarihe ertelendi. Tahmin ediyorum bir dahaki bayramda aynı isimlerle çalışırız. Talep iyiydi. Çünkü Türkiye’nin önde gelen isimleri sahneye çıkacaktı. Hava şartları ve teknik ekipman sıkıntısı dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık.”

Hava şartları ve tatilin uzatılmamasını doluluk oranlarını olumsuz şekilde etkilediğini sözlerine ekleyen Bülent Kaya:

"Şu anda yüzde 80 doluluk ama bayram dönemlerinde yüzde yüz dolulukla çalışıyorduk. Çok büyük bir yoğunluk yok, Bodrum genelinde de aynı şekilde. Artık sezon açıldığında okullar kapandığında daha yüksek doluluk oranlarına ulaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.
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