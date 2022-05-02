https://tr.sputniknews.com/20220502/bodrumda-bayram-konserleri-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-ertelendi-1056031158.html

Bodrum'da bayram konserleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Bodrum'da bayram konserleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayram haftası boyunca ünlü sanatçıların çıkacağı konserler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T21:56+0300

2022-05-02T21:56+0300

2022-05-02T21:56+0300

türkiye

bodrum

yaşam

konser

toz taşınımı

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Bodrum’da toz taşınımı, ilçedeki bayram programlarını da olumsuz yönde etkiledi. AZKA Otel Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Bülent Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hava muhalefeti nedeniyle konserleri ertelemek durumunda kaldıklarını ifade ederek şöyle dedi: “Planlarımız, bu konserleri açık havada yapmaktı ama hava şartlarından dolayı ekipmanları içeri taşımakta biraz zorlandık. O yüzden ileri bir tarihe ertelendi. Tahmin ediyorum bir dahaki bayramda aynı isimlerle çalışırız. Talep iyiydi. Çünkü Türkiye’nin önde gelen isimleri sahneye çıkacaktı. Hava şartları ve teknik ekipman sıkıntısı dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık.” Hava şartları ve tatilin uzatılmamasını doluluk oranlarını olumsuz şekilde etkilediğini sözlerine ekleyen Bülent Kaya: "Şu anda yüzde 80 doluluk ama bayram dönemlerinde yüzde yüz dolulukla çalışıyorduk. Çok büyük bir yoğunluk yok, Bodrum genelinde de aynı şekilde. Artık sezon açıldığında okullar kapandığında daha yüksek doluluk oranlarına ulaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

türkiye

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bodrum, yaşam, konser, toz taşınımı