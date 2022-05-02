https://tr.sputniknews.com/20220502/cemil-cicek-herkes-her-seyi-en-iyi-kendisinin-bildigi-iddiasinda-1056016406.html

Cemil Çiçek: Herkes her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında

Cemil Çiçek: Herkes her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, tartışma programlarından söz ederek, "Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T12:30+0300

2022-05-02T12:30+0300

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politika

cemil çiçek

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istişare

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Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşesinde, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile görüşmesini aktardı.Çiçek, "Bir zamanlar... Fransız antropolog, Amazon yerlilerinin yaşantılarını incelemek istemiş... Aralarına girmiş. Erkekler, bütün gün dağda, ormanda, av peşinde. Akşam olunca... Büyük bir ateş yakılıyor... Ateşin çevresinde herkes konuşuyor. Ve her konuşan kendini övüyor. 'En büyük avcı benim... Aslan da avlarım, kaplan da, geyik de.' Ama kimse kimseyi dinlemiyor... Herkes kendini anlatıp, duruyor. Biz de, Amazon yerlilerine döndük... Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında... Ama birbirlerini dinleyen yok. Akşamları televizyonu aç... Tartışma programları... Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210612/chpli-agbaba-cemil-cicek-cantalar-dolusu-para-alanlari-erdogana-sorsun-1044718536.html

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cemil çiçek, politika, istişare