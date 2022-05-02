https://tr.sputniknews.com/20220502/cemil-cicek-herkes-her-seyi-en-iyi-kendisinin-bildigi-iddiasinda-1056016406.html
Cemil Çiçek: Herkes her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında
Cemil Çiçek: Herkes her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, tartışma programlarından söz ederek, "Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T12:30+0300
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politika
cemil çiçek
politika
istişare
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Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşesinde, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile görüşmesini aktardı.Çiçek, "Bir zamanlar... Fransız antropolog, Amazon yerlilerinin yaşantılarını incelemek istemiş... Aralarına girmiş. Erkekler, bütün gün dağda, ormanda, av peşinde. Akşam olunca... Büyük bir ateş yakılıyor... Ateşin çevresinde herkes konuşuyor. Ve her konuşan kendini övüyor. 'En büyük avcı benim... Aslan da avlarım, kaplan da, geyik de.' Ama kimse kimseyi dinlemiyor... Herkes kendini anlatıp, duruyor. Biz de, Amazon yerlilerine döndük... Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında... Ama birbirlerini dinleyen yok. Akşamları televizyonu aç... Tartışma programları... Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210612/chpli-agbaba-cemil-cicek-cantalar-dolusu-para-alanlari-erdogana-sorsun-1044718536.html
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cemil çiçek, politika, istişare
Cemil Çiçek: Herkes her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, tartışma programlarından söz ederek, "Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor" ifadesini kullandı.
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşesinde
, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare
Kurulu Üyesi Cemil Çiçek
ile görüşmesini aktardı.
Çiçek, "Bir zamanlar... Fransız antropolog, Amazon yerlilerinin yaşantılarını incelemek istemiş... Aralarına girmiş. Erkekler, bütün gün dağda, ormanda, av peşinde. Akşam olunca... Büyük bir ateş yakılıyor... Ateşin çevresinde herkes konuşuyor. Ve her konuşan kendini övüyor. 'En büyük avcı benim... Aslan da avlarım, kaplan da, geyik de.' Ama kimse kimseyi dinlemiyor... Herkes kendini anlatıp, duruyor. Biz de, Amazon yerlilerine döndük... Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında... Ama birbirlerini dinleyen yok. Akşamları televizyonu aç... Tartışma programları... Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor" ifadesini kullandı.