https://tr.sputniknews.com/20220502/cumhurbaskani-erdogan-bircok-ulke-lideriyle-bayramlasti-1056029799.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke lideriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke lideriyle bayramlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T21:13+0300

2022-05-02T21:13+0300

2022-05-02T21:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ramazan bayramı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, ramazan bayramı