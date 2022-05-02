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Danimarka'da kabine değişikliği: Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanlığı için istifa etti
Danimarka'da kabine değişikliği: Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanlığı için istifa etti
Danimarka'da Adalet Bakanı Nick Haekkerup'ın istifası nedeniyle kabine yeniden oluşturuldu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T13:47+0300
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dünya
danimarka
kabine
bira
adalet bakanı
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Haekkerup'ın Danimarka Biracılar Derneği Başkanlığı için görevinden istifa etmesi üzerine kabinede değişikliğe gitti. Frederiksen, boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye'yi getirdi. Yeni kabinede, İçişleri ve İskan Bakanı Kaare Dybvad Bek de Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı olarak görevlendirildi.
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danimarka, kabine, bira, adalet bakanı

Danimarka'da kabine değişikliği: Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanlığı için istifa etti

13:47 02.05.2022 (güncellendi: 13:52 02.05.2022)
© AFP 2022 / PHILIP DAVALIDanimarka kabinesi
Danimarka kabinesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / PHILIP DAVALI
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Danimarka'da Adalet Bakanı Nick Haekkerup'ın istifası nedeniyle kabine yeniden oluşturuldu.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Haekkerup'ın Danimarka Biracılar Derneği Başkanlığı için görevinden istifa etmesi üzerine kabinede değişikliğe gitti.
Frederiksen, boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye'yi getirdi.
Yeni kabinede, İçişleri ve İskan Bakanı Kaare Dybvad Bek de Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı olarak görevlendirildi.
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