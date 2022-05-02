https://tr.sputniknews.com/20220502/danimarkada-kabine-degisikligi-1056018579.html
Danimarka'da kabine değişikliği: Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanlığı için istifa etti
Danimarka'da kabine değişikliği: Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanlığı için istifa etti
Danimarka'da Adalet Bakanı Nick Haekkerup'ın istifası nedeniyle kabine yeniden oluşturuldu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T13:47+0300
2022-05-02T13:47+0300
2022-05-02T13:52+0300
dünya
danimarka
kabine
bira
adalet bakanı
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Haekkerup'ın Danimarka Biracılar Derneği Başkanlığı için görevinden istifa etmesi üzerine kabinede değişikliğe gitti. Frederiksen, boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye'yi getirdi. Yeni kabinede, İçişleri ve İskan Bakanı Kaare Dybvad Bek de Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı olarak görevlendirildi.
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danimarka, kabine, bira, adalet bakanı
Danimarka'da kabine değişikliği: Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanlığı için istifa etti
13:47 02.05.2022 (güncellendi: 13:52 02.05.2022) Abone ol
Danimarka'da Adalet Bakanı Nick Haekkerup'ın istifası nedeniyle kabine yeniden oluşturuldu.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Haekkerup'ın Danimarka Biracılar Derneği Başkanlığı için görevinden istifa etmesi üzerine kabinede değişikliğe gitti.
Frederiksen, boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye'yi getirdi.
Yeni kabinede, İçişleri ve İskan Bakanı Kaare Dybvad Bek de Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı olarak görevlendirildi.