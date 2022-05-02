https://tr.sputniknews.com/20220502/danimarkada-kabine-degisikligi-1056018579.html

Danimarka'da kabine değişikliği: Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanlığı için istifa etti

Danimarka'da kabine değişikliği: Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanlığı için istifa etti

Danimarka'da Adalet Bakanı Nick Haekkerup'ın istifası nedeniyle kabine yeniden oluşturuldu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T13:47+0300

2022-05-02T13:47+0300

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adalet bakanı

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Haekkerup'ın Danimarka Biracılar Derneği Başkanlığı için görevinden istifa etmesi üzerine kabinede değişikliğe gitti. Frederiksen, boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye'yi getirdi. Yeni kabinede, İçişleri ve İskan Bakanı Kaare Dybvad Bek de Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı olarak görevlendirildi.

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danimarka, kabine, bira, adalet bakanı