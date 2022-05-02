https://tr.sputniknews.com/20220502/gaziantepte-geri-donusum-fabrikasinda-yangin--1056007389.html

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T02:30+0300

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gaziantep

türkiye

yangın

fabrika

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Yangın, akşam saat 22.00 sıralarında Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bayram tatili nedeniyle kimsenin fabrikada olmadığı esnada fabrikadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Daha sonra fabrikanın depo kısmı bir anda alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri giderek büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Fabrika içerisinde yanıcı plastik maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın giderek büyüdü. Yangını kontrol altına almak için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

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gaziantep, yangın, fabrika