https://tr.sputniknews.com/20220502/marmara-denizi-ulasimina-poyraz-engeli-gemi-ve-tekneler-kiyiya-demirledi-1056028667.html
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Gemi ve tekneler kıyıya demirledi
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Gemi ve tekneler kıyıya demirledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T20:18+0300
2022-05-02T20:18+0300
2022-05-02T20:24+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
marmara denizi
poyraz
tekirdağ
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü. Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.
türkiye
marmara denizi
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meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, poyraz, tekirdağ
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Gemi ve tekneler kıyıya demirledi
20:18 02.05.2022 (güncellendi: 20:24 02.05.2022) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı.
Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.
Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.