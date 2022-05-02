https://tr.sputniknews.com/20220502/marmara-denizi-ulasimina-poyraz-engeli-gemi-ve-tekneler-kiyiya-demirledi-1056028667.html

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Gemi ve tekneler kıyıya demirledi

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Gemi ve tekneler kıyıya demirledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T20:18+0300

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türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

marmara denizi

poyraz

tekirdağ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü. Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

türkiye

marmara denizi

tekirdağ

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meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, poyraz, tekirdağ